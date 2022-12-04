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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 7 ຂົງເຂດຮ່ວມມື, ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2021 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 7 ຂົງເຂດຮ່ວມມື, ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2021 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່.

  ທ່ານ ຫງວຽນຈີຢຸງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Tan See Leng ລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີສອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ທັງເປັນ ລັດຖະມົນຕີຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສິງກະໂປ (ພາບ: TTXVN)  

ກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ຄັ້ງທີ 16 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ທັນວາ ຢູ່ສິງກະໂປ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຫງວຽນຈີຢຸງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Tan See Leng ລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີສອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ທັງເປັນ ລັດຖະມົນຕີຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສິງກະໂປ. 

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 7 ຂົງເຂດຮ່ວມມື, ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2021 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ຄືການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງເຊິ່ງກັນແລະກັນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ບັນດາທັດສະນະ ແລະ ຄວາມສົນໃຈໃນການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດກັບ ສິງກະໂປ, ສະເໜີຝ່າຍສິງກະໂປ ມານະພະຍາຍາມສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍ, ປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມໃໝ່ໃນຂອບເຂດສັນຍາເຊື່ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ, ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດ ສິງກະໂປ ຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີການຮ່ວມມືໃໝ່ ແລະ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.

ພາຍລັງກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈີຢຸງ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Tan See Leng ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງລະຫວ່າງສູນປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບ ກົມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ທະວີບໂອເຊອານີ (SEAO) ຂຶ້ນກັບກະຊວງການຄ້າ ສິງກະໂປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ນຳ Asia Society ແລະ ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ນຳ Asia Society ແລະ ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນ Melbourne , ລັດ Victoria ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ການນຳ Asia Society ແລະ ນັກທຸລະກິດ 3 ຄົນ ໂດຍລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃນ “ຂໍ້ລິເລີ່ມນັກທຸລະກິດນຳໜ້າ”.
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