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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ - ຕວັກ​ກີ​ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຕວັກ​ກີ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ​ຕໍ່​ລັດ​ທິຫຼາຍ​ຝ່າຍ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ກົດ​ຕົວ ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ກ່​ວາ​ອີກ​ບົນ​ເວ​ທີ​ສາ​ກົນ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕວັກກີປະຈຳ ຫວຽດນາມ Korhan Kemik (ພາບ: ສະ​ຖານ​ທູດ ຕວັກກີປະຈຳ ຫວຽດນາມ)  
ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສາ​ກົນ (IPU), ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ IPU, ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ ພ້ອມ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ 152 ຂອງ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ສາ​ກົນ (IPU - 152). ຕາມ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຕວັກ​ກີ​ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ Korhan Kemik ແລ້ວ, ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ແລະ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ອັນ​ລ້ຳ​ຄ່າ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ຝ່າຍໃຫ້​ດີ​ກ່​ວາ​ອີກ. ຕີ​ລາ​ຄາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ບັນ​ດາ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ຄື IPU, ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ Korhan Kemik ຊີ້​ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຕວັກ​ກີ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ​ຕໍ່​ລັດ​ທິຫຼາຍ​ຝ່າຍ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ກົດ​ຕົວ ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ກ່​ວາ​ອີກ​ບົນ​ເວ​ທີ​ສາ​ກົນ. ຕວັກ​ກີ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນຮ່ວມ​ມື​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ກ່​ວາ​ອີກ​ດ້ວຍ​ວິ​ທີ​ການ​ພ້ອມ​ກັນ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອ​ງ​ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ​ສົ່ງ​ຈົດ​ໝາຍອວຍ​ພອນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ​ສົ່ງ​ຈົດ​ໝາຍອວຍ​ພອນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່ ຂອງ​ປະ​ເທດ ສ​ປ​ປ.ລາວ ແລະ ບຸນປີ​ໃໝ່ Chol Chhnam Thmey ຂອງ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສົ່ງ​ຈົດ​ໝາຍອວຍ​ພອນ.
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