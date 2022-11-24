Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ໂດຍ​ສັນ​ຕິ​ວິ​ທີ

ວັນທີ 22 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ສະມາຄົມທະນາຍຄວາມປະຊາທິປະໄຕສາກົນ, ກອງທຶນສາກົນ “ເສັ້ນທາງແຫ່ງສັນຕິພາບ” ແລະ ສູນ “ກົດໝາຍແຫ່ງສັນຕິພາບ” ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນ “ການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ”.
  ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ  

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ສາດສະດາຈານ Irina Umnova, ປະທານກອງທຶນສາກົນ “ເສັ້ນທາງແຫ່ງສັນຕິພາບ”, ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ກອງປະຊຸມສຳມະນານີ້ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜັບສະໜູນສົນທະສັນຍາສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ແລະ ບັນດາຫຼັກການລວມ. ຕາມທ່ານແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕົວຢ່າງໜຶ່ງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຫຼັກການລວມຂອງກົດໝາຍສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ. ກອງປະຊຸມສຳມະນາສາກົນກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປຈົນຮອດເວລາໃດທີ່ບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ​ເປີດກວ້າງ​ຄັ້ງ​ທີ 9

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ​ເປີດກວ້າງ​ຄັ້ງ​ທີ 9

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພະຈິກ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເປີດກວ້າງ (ADMM+) ຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ Siem Reap, ປະເທດ ກຳປູເຈຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top