Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊິນ ໄດ້ສະເໜີສອງຝ່າຍໝູນໃຊ້ໂອກາດ “ປີພົບປະແລກປ່ຽນດ້ານມະນຸດສະທຳ ຫວຽດນາມ - ຈີນ” 2025, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ແລະ ທ່ານ ເຈິ້ງກາງ, ເລຂາຄະນະພັກເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊົນເຜົ່າຈວາງ ຢູ່ກ໋ວາງຊີ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ເຈິ້ງກາງ, ເລຂາຄະນະພັກເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງຊົນເຜົ່າຈວາງ ຢູ່ກ໋ວາງຊີ, ປະເທດຈີນ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ ເຈິ້ງກາງ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະຍາມຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ 2025 ລະຫວ່າງທ່ານເລຂາຄະນະພັກແຂວງ/ເຂດ ຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຄື: ກ໋ວາງນິງ, ລ້າງເຊີນ, ກາວບັ່ງ, ຮ່າຢາງ ກັບ ກ໋ວາງຊີ, ຈີນ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊິນ ໄດ້ສະເໜີສອງຝ່າຍໝູນໃຊ້ໂອກາດ “ປີພົບປະແລກປ່ຽນດ້ານມະນຸດສະທຳ ຫວຽດນາມ - ຈີນ” 2025, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນມິດຕະພາບລະຫວ່າງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ບັນດາໝູ່ຄະນະມະຫາຊົນ, ສືບຕໍ່ຍົກສູງສະມັດຕະພາບການນຳສິນຄ້າຜ່ານແດນ; ຍູ້ໄວການຜັນຂະຫຍາຍການກໍ່ສ້າງທົດລອງຮູບແບບດ່ານຊາຍແດນອັດສະລິຍະ ລະຫວ່າງ ແຂວງລ້າງເຊີນ ແລະ ກ໋ວາງຊີ; ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຄົມມະນາຄົມເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ທັງທາງລົດໄຟ, ທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລ…

ໂດຍເຫັນດີຕໍ່ຄຳເຫັນຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊິນ, ທ່ານເລຂາຄະນະພັກເຂດ ກ໋ວາງຊີ ເຈິ້ງກາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກ໋ວາງຊີຖືການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມເປັນສຳຄັນພິເສດ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງພັກ, ສອງລັດ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນແທດຈິງເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ກົງ​ ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທັບ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ກົງ​ ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທັບ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າໝົດປີ 2024, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍພື້ນຖານ, ມີໂຄງຮ່າງການປະກອບຈັດຕັ້ງຢ່າງຄົບຊຸດ, ເໝາະສົມກັບບັນດາພາກສ່ວນ, ກຳລັງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top