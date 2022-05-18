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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມືກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ​ລະຫວ່າງ ​ຫວຽດນາມ - ລາວ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ ເຫົາອາເລັງ ໃຫ້ຮູ້ທັດສະນະຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບັນຫາຊົນເຜົ່າ, ນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ມີບົດບາດພິເສດ, ຕາມຫຼັກການສະເໝີພາບ, ສາມັກຄີ, ມຸ່ງໄປເຖິງຈຸດໝາຍສ້າງຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ ເຫົາອາເລັງ ໃຫ້ຮູ້ທັດສະນະຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບັນຫາຊົນເຜົ່າ, ນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ມີບົດບາດພິເສດ, ຕາມຫຼັກການສະເໝີພາບ, ສາມັກຄີ, ມຸ່ງໄປເຖິງຈຸດໝາຍສ້າງຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ.

   

ທ່ານສິນລະວົງ ຂຸດໄພທຸນ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ ເຫົາອາເລັງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າຂອງລັດຖະບານ ໂດຍທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ ເຫົາອາເລັງ ນຳໜ້າໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານສິນລະວົງ ຂຸດໄພທຸນ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າ ເຫົາອາເລັງ ໃຫ້ຮູ້ທັດສະນະຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນບັນຫາຊົນເຜົ່າ, ນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ມີບົດບາດພິເສດ, ຕາມຫຼັກການສະເໝີພາບ, ສາມັກຄີ, ມຸ່ງໄປເຖິງຈຸດໝາຍສ້າງຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ. ທ່ານ ເຫົາອາເລັງ ອວຍພອນ ສາຍພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ພ້ອມກັນນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ 2 ປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຊາດ, ປະກອບສ່ວນແທດຈິງເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍີ່ງໃຫ່ຍ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ໝັ້ນຄົງຂະໜົງແກ່ນຊົ່ວກາລະນານການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ຂຽວສົດງົດງາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຂອງ​ສະ​ພາ​ແ​ຫ່ງ​ຊາດ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຂອງ​ສະ​ພາ​ແ​ຫ່ງ​ຊາດ

ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ເລເຕິນເຕີຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
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