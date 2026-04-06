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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການ​ບຸກ​ທະ​ລຸ, ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ ຢ່າງ​ມີ​ໄຊ

ວັນ​ທີ 5 ເມ​ສາ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງຈິງ​ ມີ​ບົດ​ຂຽນ​ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການ​ບຸກ​ທະ​ລຸ, ຕັດ​ສິນ​ໃຈປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ ຢ່າງ​ມີ​ໄຊ”.
ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ລົງ​ກວດ​ກາ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ກໍ່​ສ້າງ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ອາ​ກາດ​ສະ​ຍານ​ສາ​ກົນ ລອງ​ແທັງ (ພາບ: nhandan.vn)
ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ລົງ​ກວດ​ກາ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ກໍ່​ສ້າງ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ອາ​ກາດ​ສະ​ຍານ​ສາ​ກົນ ລອງ​ແທັງ (ພາບ: nhandan.vn)
ເປີດ​ສາກ​ບົດ​ຂຽນ, ທ່ານນ​າ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຢັ້ງ​ຢືນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ, ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ, ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ໃໝ່, ບັນ​ຍາ​ກາດ​ໃໝ່ ແລະ ເປີດ​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ.

ຫວນ​ຄືນ​ອາ​ຍຸ​ການ 2021 – 2025, ຕາມທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ແລ້ວ, ທົ່ວ​ພັກ, ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ, ທົ່ວ​ກອງ​ທັບໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄຸນ​ນະ​ທາດ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ແກ່​ໜ, ຜ່ານ​ຜ່າ​ “ພາ​ຍຸ​ລົມ​ແຮງ”, ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ ​ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ບັນ​ດາ​ໝາກ​ຜົນ​ທີ່​ເປັນ​ໜ້າ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ. ໃນ​ນັ້ນ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ແມ່ນ: ການ​ຄວບ​ຄຸນ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ - 19 ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ, ພ້ອມ​ທັງ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ. ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິ​ດ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ເຕີບ​ໂຕ​ສູງ​ນອນ​ໃນ​ກຸ່ມ​ມີ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສູງ​ແຖວ​ໜ້າ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ໂລກ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຍັງ​ຮັກ​ສາ​ໄດ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ.

ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ສັບ​ຊ້ອນ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຄືນ​ໃໝ່ຢ່າງ​ຂ້ຽວ​ຂາດ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ປັບ​ປຸງ​ກົງ​ຈັກ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ການ​ເມືອງ​ໃຫ້​ກະ​ທັດ​ລັດ​ລົງ, ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ສອງ​ຂັ້ນ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ, ແບ່ງ​ຂັ້ນ, ແບ່ງ​ອຳ​ນາດ. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ, ອິດ​ທິ​ພົນ​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ບົນ​ເວ​ທີ​ສາ​ກົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ສູງ, ຮັກ​ສາ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຫ່ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ.

ສິ້ນ​ສຸດ​ບົດ​ຂຽນ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ແນ່ນອນ​ຈະ​ຜ່ານ​ຜ່າ​ທຸກ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ​ຢ່າງ​ມີ​ໄຊ, ບັນ​ລຸ ສອງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ 100 ປີ​ດ້ວຍ​ທັດ​ສະ​ນະ​ລຸ​ລ່ວງ​ແມ່ນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຫັນ​ຄາດ​ຫວັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຈະ​ເລີນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ, ຮັ່ງ​ມີ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ມິດ​ຕິງ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ວັນ​ເພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ 7 ເມ​ສາ

ພິ​ທີໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ມິດ​ຕິງ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ວັນ​ເພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ 7 ເມ​ສາ

ເຫ​ດ​ການ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ສຶກ​ສາ ແລະ ຂົນ​ຂວາຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູນ​ກາງ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຈັດ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕ້ານ​ພະ​ຍາດ - ເພື່ອ​ຫວຽດ​ນາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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