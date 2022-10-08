ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ປາແລັດສະຕິນ
ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ອັນຊອບທຳເພື່ອສິດພື້ນຖານຂອງຊາດ, ສິດຕັດສິນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສິດສ້າງລັດ ປາແລັດສະຕິນ ເອກະລາດ.
(ທີ່ການຕ້ອນຮັບ)
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 06 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນພັກຂະບວນການປົດປ່ອຍ ປາແລັດສະຕິນ (Fatah) ນຳໂດຍທ່ານ Jibril Rajoub, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ Fatah ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ອັນຊອບທຳເພື່ອສິດພື້ນຖານຂອງຊາດ, ສິດຕັດສິນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສິດສ້າງລັດ ປາແລັດສະຕິນ ເອກະລາດ; ສະໜັບສະໜູນຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ.
ສ່ວນທ່ານ Jibril Rajoub, ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາບົດຮຽນ, ປະສົບການຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບົດບາດນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືບັນດາຜົນງານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້.
2 ຝ່າຍພ້ອມກັນປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີ, ຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)