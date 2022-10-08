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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ປາແລັດສະຕິນ

ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ອັນຊອບທຳເພື່ອສິດພື້ນຖານຂອງຊາດ, ສິດຕັດສິນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສິດສ້າງລັດ ປາແລັດສະຕິນ ເອກະລາດ.

ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ອັນຊອບທຳເພື່ອສິດພື້ນຖານຂອງຊາດ, ສິດຕັດສິນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສິດສ້າງລັດ ປາແລັດສະຕິນ ເອກະລາດ.

    

(ທີ່ການຕ້ອນຮັບ)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 06 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນພັກຂະບວນການປົດປ່ອຍ ປາແລັດສະຕິນ (Fatah) ນຳໂດຍທ່ານ Jibril Rajoub, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ Fatah ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ອັນຊອບທຳເພື່ອສິດພື້ນຖານຂອງຊາດ, ສິດຕັດສິນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສິດສ້າງລັດ ປາແລັດສະຕິນ ເອກະລາດ; ສະໜັບສະໜູນຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ.

        ສ່ວນທ່ານ Jibril Rajoub, ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາບົດຮຽນ, ປະສົບການຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບົດບາດນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືບັນດາຜົນງານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້.

        2 ຝ່າຍພ້ອມກັນປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີ, ຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຂັ້ນ​ຮາກ​ຖານ ໄລ​ຍະ 2022 – 2023

ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ “ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຂັ້ນ​ຮາກ​ຖານ” ໄລ​ຍະ 2022 – 2023

ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີວຽກງານປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງດູແລ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນແຂງແຮງໃນສະພາບການໃໝ່ຢ່າງແທດຈິງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ແພດສາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະມາຄົມແພດໝໍໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ “ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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