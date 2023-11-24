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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ນອກແວ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ຕີລາຄາວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ນອກແວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນທຸກຂົງເຂດ.
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ພົບປະເຈລະຈາກັບອົງມົງກຸດລາຊະກຸມມານ ນອກແວ Haakon Magnus (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການໄປຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ນອກແວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ວັນທີ 23 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບອົງມົງກຸດລາຊະກຸມມານ ນອກແວ Haakon Magnus.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ຕີລາຄາວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ນອກແວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າ ນອກແວ ສົມທົບກັນຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະສະມາຄົມການຄ້າເສລີ ເອີລົບ (EFTA) ກໍ່ຄືໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນຂອງເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸຕິທຳ (JETP).

ສ່ວນອົງມົງກຸດລາຊະກຸມມານ ນອກແວ Haakon Magnus ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ, ລາຊະອານາຈັກ ແລະ ລັດຖະບານ ນອກແວ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫັນເປັນສີຂຽວ ແລະ ພັດທະນາພະລັງານທົດແທນ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ນອກແວ ພ້ອມແລ້ວຈະຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຫັນເປັນສີຂຽວໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ພິເສດແມ່ນຄຳໝັ້ນສັນຍານຳການປ່ອຍກາກບອນເປັນ 0 ໃນປີ 2050.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍ້ທິແອັງຊວັນ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນອກແວ Jonas Gahr Store ຢູ່ຫໍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າຄວາມສາມາດສ້າງຕັ້ງຮ່ວມມືມີລັກສະນະຍຸດທະສາດໃນຫຼາຍຂົງເຂດເຊິ່ງ 2 ຝ່າຍມີທ່າແຮງ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ ໄຂ​ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 2024 ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ລາວ​ ໄຂ​ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 2024 ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ວັນທີ 23 ພະຈິກ, ຢູ່ ວຽງຈັນ, ລາວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ກ່າວປະກາດໄຂປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ 2024 ຢ່າງເປັນທາງການດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ທ່ອງທ່ຽວລາວ ປອດໄພ ຊື່ນໃຈໃນວັດທະນະທຳ, ທຳມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ”.
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