ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ອາແຊັກໄບຊານ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 04 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານພົນໂທ Zakir Hasanov, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາແຊັກໄບຊານ, ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ພິທີເດີນຂະບວນ ສວນສະໜາມສະແດງກ້ອນກຳລັງ 80 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ.
ທີ່ການສົນທະນາພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຄົ້ນຄວ້າ, ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄື: ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດປ້ອງກັນຊາດ 2 ປະເທດ ພົບປະ ແລະ ຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ການຄ້າການທະຫານ, ພະລາທິການ - ເຕັກນິກ; ສະໜັບສະໜູນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຝ່າຍສາກົນໂດຍແຕ່ລະຝ່າຍຈັດຂຶ້ນ… ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບສຳມະນາກອນດ້ານການທະຫານຂອງ ອາແຊັກໄບຊານ ມາຮ່ຳຮຽນພາສາ ຫວຽດ ຢູ່ວິທະຍາຄານວິທະຍາສາດການທະຫານ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດອົບຮົມເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຊາດສາກົນຢູ່ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານພົນໂທ Zakir Hasanov ຖືວ່າ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຍັງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່, ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ 2 ຝ່າຍຈະຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນເຂົ້າໃນການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດ.
ສິ້ນສຸດການສົນທະນາ, ລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ລົງນາມໃນຈົດໝາຍເຈດຈຳນົງລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 2 ປະເທດ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງນາຍທະຫານ.