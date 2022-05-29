ຂ່າວສານ
ເຝີ ຫວຽດນາມ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ເພື່ອນມິດ ອາຊຽນ
ການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດຳເນີນໄປໃນຂອບເຂດການພົບປະລະຫວ່າງບັນດາພັນລະຍາ, ພະນັກງານຍິງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ (ALC), ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ ກໍຄືການຄົ້ນຫາວັດທະນະທຳຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານອາຫານການກິນຂອງ ຫວຽດນາມ ພິເສດແມ່ນບາງເຍື່ອງອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ໃນໂລກ.
ທີ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ, ກຸ່ມ ALC ຫວຽດນາມ ໄດ້ແນະນຳບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ ຫວຽດນາມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຝີງົວ, ຢໍ່ຈືນ… ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຢ່າງສຸດໃຈພ້ອມກັບຄຳຍ້ອງຍໍຈາກເພື່ອນມິດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຢູ່ ມາເລເຊຍ. ພິເສດແມ່ນ ເຝີ ຍາມໃດກໍສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ເພື່ອນມິດສາກົນ. ບັນດາເພື່ອນມິດອາຊຽນ ລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຝີແມ່ນເຍື່ອງອາຫານພິເສດ ແຕ່ແຊບທີ່ສຸດ ຍ້ອນວ່າ ເຍື່ອງອາຫານນີ້ ຕ້ອງມີວັດຖຸດິບຫຼາຍຢ່າງປະກອບເຂົ້າກັນ.