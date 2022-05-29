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ຂ່າວສານ

ເຝີ ຫວຽດນາມ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ເພື່ອນມິດ ອາຊຽນ

ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ, ດ້ວຍການໜູນຊ່ວຍຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ, ຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ, ທັດສະນີຍະພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງກໍຄືອາຫານການກິນຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ເພື່ອນມິດບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຢູ່ປະເທດ ມາເລເຊຍ.
  (ພາບປະກອບ: ເລມິງເຊີນ)  

 ການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດຳເນີນໄປໃນຂອບເຂດການພົບປະລະຫວ່າງບັນດາພັນລະຍາ, ພະນັກງານຍິງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ (ALC), ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ ກໍຄືການຄົ້ນຫາວັດທະນະທຳຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານອາຫານການກິນຂອງ ຫວຽດນາມ ພິເສດແມ່ນບາງເຍື່ອງອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ໃນໂລກ. 

ທີ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ, ກຸ່ມ ALC ຫວຽດນາມ ໄດ້ແນະນຳບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ ຫວຽດນາມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຝີງົວ, ຢໍ່ຈືນ… ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຢ່າງສຸດໃຈພ້ອມກັບຄຳຍ້ອງຍໍຈາກເພື່ອນມິດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຢູ່ ມາເລເຊຍ. ພິເສດແມ່ນ ເຝີ ຍາມໃດກໍສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ເພື່ອນມິດສາກົນ. ບັນດາເພື່ອນມິດອາຊຽນ ລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຝີແມ່ນເຍື່ອງອາຫານພິເສດ ແຕ່ແຊບທີ່ສຸດ ຍ້ອນວ່າ ເຍື່ອງອາຫານນີ້ ຕ້ອງມີວັດຖຸດິບຫຼາຍຢ່າງປະກອບເຂົ້າກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

UNDP ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາ

UNDP ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາ

ໃນໄລຍະ 5 ປີຈະມາເຖິງ (2022 – 2026), ອົງການ UNDP ໃຫ້ບຸລິມະສິດໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການເຕີບໂຕຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ກວມລວມ
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