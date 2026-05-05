ຂ່າວສານ
ເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານແມ່ນບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕສູງໃນປີ 2026
ທີ່ກອງປະຊຸມວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວລັດຖະບານນັດສາມັນທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລເຕິນເກິ້ນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕສູງໃນປີ 2026, ພ້ອມທັງ, ຮັບປະກັນເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງລະດັບຄວາມໄວ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການເຕີບໂຕ. ເພື່ອບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ນັ້ນ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາກຸ່ມມາດຕະການ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນຕ້ອງເຊື່ອມຊຶມ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມຕະຕິຂອງກົມການເມືອງ, ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນເຈົ້າການຢ່າງມີໄຫວພິບ ແລະສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບ, ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍການເງິນ, ພ້ອມກັບບັນດານະໂຍບາຍມະຫາພາກອື່ນໆ ຄົ້ນຄ້ວາກໍ່ສ້າງແຜນຮ່າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດຢ່າງຮີບດ່ວນ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນ ໃນສະພາບການໃໝ່, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການເຕີບໂຕ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສະມັດຕະພາບແຮງງານ, ພັດທະນາການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
ທ່ານເລເຕິນເກິ້ນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບອບລະບຽບການແລະ ເສດຖະກິດໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ປັບປຸງ ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງແຮງ ແລະ ປະຕິບັດການໄລ່ລຽງປະສິດທິຜົນເສດຖະກິດສັງຄົມໃນການຈັດແບ່ງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທັງໝົດ…