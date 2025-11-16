Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເປົ້າ​ໝາຍ​ສູງ​​ສຸດ​ແມ່ນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ເລືອ​ກ​ຕັ້ງ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ກອງປະຊຸມມີຄວາມໝາຍພິເສດ, ສ້າງຂີດໝາຍຫັນປ່ຽນຈາກໄລຍະກະກຽມພື້ນຖານການເມືອງ - ນິຕິກຳໄປສູ່ການຜັນຂະຫຍາຍ, ເຂົ້າສູ່ບັນດາວິວັດການລະອຽດຈັດຕັ້ງການເລືອກຕັ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ພາບປະກອບ: TTXVN

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ພະຈິກ, ກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດເຊື່ອມຊືມຄຳສັ່ງຊີ້ນຳຂອງກົມການເມືອງ, ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ກອງປະຊຸມ ຢຽນຮົ່ງ, ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ (ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ) ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ແບບທາງໄກກັບບັນດາແຂວງ, ຕາແສງໃນທົ່ວປະເທດ. ກອງປະຊຸມມີຄວາມໝາຍພິເສດ, ສ້າງຂີດໝາຍຫັນປ່ຽນຈາກໄລຍະກະກຽມພື້ນຖານການເມືອງ - ນິຕິກຳໄປສູ່ການຜັນຂະຫຍາຍ, ເຂົ້າສູ່ບັນດາວິວັດການລະອຽດຈັດຕັ້ງການເລືອກຕັ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ເປັນເອກະພາບທາງດ້ານເຈດຈຳນົງ ແລະ ການກະທຳໃນທົ່ວລະບົບການເມືອງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສູງສຸດແມ່ນຈັດຕັ້ງສຳເລັດການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນເລືອກຕັ້ງ ຄັ້ງທຳອິດ ເມື່ອປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ດ້ວຍບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່ສູ່ງກ່ວາກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດຂອງສະມາຊິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຮີບເ​ຮັ່ງ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ, ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຮັບ​ໃຊ້​ກອງ​ປະ​ຊຸມ APEC 2027

ຮີບເ​ຮັ່ງ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ, ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຮັບ​ໃຊ້​ກອງ​ປະ​ຊຸມ APEC 2027

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ກະຊວງກໍ່ສ້າງ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຕ່າງໆ.
