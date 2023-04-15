ຂ່າວສານ
ເປີດ “ເຂດວາງສະແດງປື້ມທິດສະດີ, ການເມືອງປົກປັກຮັກສາພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ”
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດຕົວຈິງ ໄດ້ສົມທົບກັບໂຮງຮຽນບຳລຸງສ້າງພະນັກງານ ເລຮົ່ງຟອງ ຈັດພິທີເປີດ “ເຂດວາງສະແດງປື້ມທິດສະດີ, ການເມືອງປົກປັກຮັກສາພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ”.
ທີ່ເຂດວາງສະແດງນີ້ລວມມີປື້ມເກືອບ 1.000 ຫົວ ແລະ ບັນດາພາຫະນະຮັບໃຊ້ ຄວາມຕ້ອງການຂອງປຶ້ມເອເລັກໂຕນິກ. ບັນດາສິ່ງພິມລ້ວນແຕ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງສຳນັກພິມຈຳໜ່າຍການເມືອງແຫ່ງຊາດຕົວຈິງ, ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງເປັນຫຼາຍຫົວຂໍ້ຄື: ບັນດາບົດປະພັນຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ປື້ມຂຽນກ່ຽວກັບເພີ່ນ; ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງໃນໄລຍະປະຈຸບັນ; ກ່ຽວກັບລັດທິສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ເສັ້ນທາງກ້າວຂຶ້ນສູ່ສັງຄົມນິຍົມ ຢູ່ ຫວຽດນາມ; ປົກປັກຮັກສາພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ.