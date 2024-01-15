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ຂ່າວສານ

ເປີດ​ສະ​ຫຼອງ ແລະ ມອບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ສວນ​ອຸດ​ທິ​ຍານມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ນີ້ແມ່ນຂອງຂວັນຈາກຄະນະປະຕິບັດງານພິເສດ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ມອບໃຫ້ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງ ຫົວພັນ, ສປປ ລາວ, ເພື່ອແນໃສ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ພິທີມອບ - ຮັບກິດຈະກຳສວນສາທາລະນະ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ (ພາບ: TTXVN)

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຢູ່ເມືອງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ຫົວພັນ, ລາວ ໄດ້ດຳເນີນພິທີເປີດສະຫຼອງ ແລະ ມອບກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງສວນອຸດທິຍານມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ນີ້ແມ່ນຂອງຂວັນຈາກຄະນະປະຕິບັດງານພິເສດ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ມອບໃຫ້ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງ ຫົວພັນ, ສປປ ລາວ, ເພື່ອແນໃສ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 40 ຕື້ດົ່ງ (1,6 ຕື້ USD) ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃນເນື້ອທີ 9.000 m2, ລວມທັງບັນດາກິດຈະກຳໃຫຍ່, ສັນຍາລັກເຂດໃຈກາງ, ພາບແກະຄວັດສະຫຼັກນູນ, ລະບົບແສງສີ, ເດີນ ແລະ ທາງ, ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບ່ອນຈັດກິດຈະກຳສຳຄັນຂອງເມືອງ ວຽງໄຊ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນເວົ້າລວມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທຳໃຫ້ປະຊາຊົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາຢ້ຽມຊົມອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຈີນ ດຽວ

ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນ ດຽວ”

ບົນພື້ນຖານການຢຶດໝັ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນດຽວ”, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນທີ່ເປັນປະເພນີ, ປອດກັບລັດຖະບານກັບ ໄຕ້ຫວັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ...
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