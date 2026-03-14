ຂ່າວສານ
ເປີດສະຫຼອງສູນອາວະກາດ ຫວຽດນາມ: ພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີຈັກກະວານອາວະກາດ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ “ເວທີປາໄສວິໄສທັດອາວະກາດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ປີ 2026: ການຮ່ວມມືໃຫ້ແກ່ສັງກາດໃໝ່”. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ທິດນຳການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຕ້ອງໄດ້ກຳນົດດ້ວຍຄຳຂວັນທີ່ວ່າ: “ຄົ້ນຫາຈັກກະວານ - ເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ - ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ - ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ - ອາວະກາດສັນຕິພາບ”. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ຕ້ອງຮີບເຮັ່ງສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການ, ແຜນຮ່າງໃຫຍ່ເພື່ອພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີອາວະກາດແຫ່ງຊາດ, ໃນນັ້ນ, ສຸມໃສ່ການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດສັງເກດໜ່ວຍໂລກ, ພັດທະນາໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນດາວທຽມເພື່ອນຳໃຊ້ຮ່ວມກັນ ແລະ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະວິໄຈ, ຄາດຄະເນ, ຍົກອອກຄຳກ່າວເຕືອນ, ໜູນຊ່ວຍການບໍລິຫານຕາມເວລາຕົວຈິງ. ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວສູນອາວະກາດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ, ນຳສູນກາຍເປັນກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານຂອງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດໃນຂົງເຂດອາວະກາດຢ່າງແທ້ຈິງ”.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດເຖິງການຂຸດຄົ້ນກຳລັງບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.