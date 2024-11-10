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ຂ່າວສານ

ເປີດ​ສະຫຼອງຖະ​ໜົນ​ຍ່າງ ອາ​ຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ Olle ຢູ່​ເກາະ Jeju

ເສັ້ນທາງ “ASEAN-Korea Olle” ຈະກາຍເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳບັນດາມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ສູ່ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. ສູນ ອາຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ ຈະມານະພະຍາຍາມ ເພື່ອສົ່ງເສີມບັນດາແຜນການເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ ສ.ເກົາຫຼີ ກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.

ວັນທີ 8 ພະຈິກ, ຢູ່ເກາະ Jeju (ສ.ເກົາຫຼີ), ສູນ ອາຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ ຮ່ວມມືກັບ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ Jeju ຈັດພິທີເປີດສະຫຼອງຖະໜົນຍ່າງທີ່ມີຊື່ວ່າ “ASEAN-Korea Olle” ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບ ສ.ເກົາຫຼີ ຄົບຮອບ 35 ປີ ແລະ ການຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ.

ທ່ານ Kim Jae Shin ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສູນ ອາຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ, ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຖະໜົນສາຍນີ້ ຈະກາຍເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳບັນດາມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ  ສູ່ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. ສູນ ອາຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ ຈະມານະພະຍາຍາມ ເພື່ອສົ່ງເສີມບັນດາແຜນການເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ ສ.ເກົາຫຼີ ກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.

ພາຍຫຼັງເຫດການນີ້, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ “ຕູ້ປຶ້ມວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ” ຢູ່ສູນສັນຕິພາບສາກົນ Jeju.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ: ຄວາມເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງໃຈຕໍ່​ກັບ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ນັບ​ພັນ​ປີ

ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດການ​ທະ​ຫານ ຫວຽດ​ນາມ: ຄວາມເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງໃຈຕໍ່​ກັບ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ນັບ​ພັນ​ປີ

ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2024, ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດການທະຫານ ຫວຽດນາມທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໃໝ່ຢູ່ເສັ້ນທາງຫຼວງທັງລອງ, ເມືອງນາມຕື່ລຽມ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍໄດ້ເປີດປະຕູຕ້ອນຮັບແຂກຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳວັດທະນະທຳພິເສດດີເດັ່ນ, ບັນດາເນື້ອໃນວາງສະແດງຊ່ວຍໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາມາດສຳຜັດ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດແຫ່ງຊາດຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ, ເຮັດໃຫ້ມໍລະດົກວັດທະນະທຳການທະຫານຂອງຊາດກະຈ່າງແຈ້ງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ຮ່ຳຮຽນ, ຢ້ຽມຊົມຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.
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