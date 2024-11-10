ຂ່າວສານ
ເປີດສະຫຼອງຖະໜົນຍ່າງ ອາຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ Olle ຢູ່ເກາະ Jeju
ວັນທີ 8 ພະຈິກ, ຢູ່ເກາະ Jeju (ສ.ເກົາຫຼີ), ສູນ ອາຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ ຮ່ວມມືກັບ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ Jeju ຈັດພິທີເປີດສະຫຼອງຖະໜົນຍ່າງທີ່ມີຊື່ວ່າ “ASEAN-Korea Olle” ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບ ສ.ເກົາຫຼີ ຄົບຮອບ 35 ປີ ແລະ ການຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ.
ທ່ານ Kim Jae Shin ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສູນ ອາຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ, ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຖະໜົນສາຍນີ້ ຈະກາຍເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳບັນດາມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ສູ່ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. ສູນ ອາຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ ຈະມານະພະຍາຍາມ ເພື່ອສົ່ງເສີມບັນດາແຜນການເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ ສ.ເກົາຫຼີ ກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ.
ພາຍຫຼັງເຫດການນີ້, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ “ຕູ້ປຶ້ມວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ອາຊຽນ” ຢູ່ສູນສັນຕິພາບສາກົນ Jeju.