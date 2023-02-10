ຂ່າວສານ
ເປີດນຳໃຊ້ລົດໄຟຂະບວນຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປກັບ ທຳອິດ ລະຫວ່າງ ຈີນ - ລາວ -ໄທ
ນີ້ແມ່ນຂະບວນລົດໄຟບັນຈຸສິນຄ້າໄປກັບຖ້ຽວທຳອິດ ລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ຈີນ, ລາວ ແລະ ໄທ. ລົດໄຟຈະຢຸດຈຸດທຳອິດຢູ່ສະຖານີສາຍໃຕ້ ວຽງຈັນ (ລາວ), ເພື່ອຂົນຖ່າຍສິນຄ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຍັງ ບາງກອກ (ໄທ). ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ລົດໄຟຫຍໍ້ເວລາເຄື່ອນທີ່ໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງ ເມື່ອທຽບໃສ່ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ກ່ອນໜ້ານີ້ມີການສົມທົບລະຫວ່າງ ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ແລະ ການຂົນສົ່ງທາງບົກຄວາມໄວສູງ, ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂົນສົ່ງ ກວ່າ 20%.
ຂະບວນລົດໄຟ ຈີນ - ລາວ - ໄທ ມີຄວາມຍາວ 1.830 ກິໂລແມັດ, ແມ່ນພາກສ່ວນເປີດກ້ວາງຂອງ ຂະບວນລົດໄຟ ຄຸນໝິງ (ຈີນ) ຫາ ວຽງຈັນ (ລາວ), ເຄື່ອນໄຫວມາແຕ່ປີ 2011.