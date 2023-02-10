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ຂ່າວສານ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​​ລົດ​ໄຟ​ຂະ​ບວນຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າໄປ​ກັບ ​ທຳ​ອິດ ລະ​ຫວ່າງ ຈີນ - ລາວ -ໄທ

ວັນທີ 7 ກຸມພາ, ຂະບວນລົດໄຟ 19 ຕູ້ container ແຊ່ເຢັນ ບັນຈຸຜັກສົດປະມານ 280 ໂຕນ ໄດ້ອອກຈາກ ຄຸນໝິງ, ເມືອງເອກຂອງແຂວງຢຸນໜານ, ພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງຈີນ, ໄປຜ່ານລາວ, ປາຍທາງແມ່ນ ໄທ.
  ຂະບວນລົດໄຟບັນຈຸສິນຄ້າໄປກັບຖ້ຽວທຳອິດ ລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ຈີນ, ລາວ ແລະ ໄທ   

ນີ້ແມ່ນຂະບວນລົດໄຟບັນຈຸສິນຄ້າໄປກັບຖ້ຽວທຳອິດ ລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ຈີນ, ລາວ ແລະ ໄທ. ລົດໄຟຈະຢຸດຈຸດທຳອິດຢູ່ສະຖານີສາຍໃຕ້ ວຽງຈັນ (ລາວ), ເພື່ອຂົນຖ່າຍສິນຄ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຍັງ ບາງກອກ (ໄທ). ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ລົດໄຟຫຍໍ້ເວລາເຄື່ອນທີ່ໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງ ເມື່ອທຽບໃສ່ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ກ່ອນໜ້ານີ້ມີການສົມທົບລະຫວ່າງ ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ແລະ ການຂົນສົ່ງທາງບົກຄວາມໄວສູງ, ໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂົນສົ່ງ ກວ່າ 20%.

ຂະບວນລົດໄຟ ຈີນ - ລາວ - ໄທ ມີຄວາມຍາວ 1.830 ກິໂລແມັດ, ແມ່ນພາກສ່ວນເປີດກ້ວາງຂອງ ຂະບວນລົດໄຟ ຄຸນໝິງ (ຈີນ) ຫາ ວຽງຈັນ (ລາວ), ເຄື່ອນໄຫວມາແຕ່ປີ 2011.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ ພ້ອມ​ກັບ​ ສ.ເກົາຫຼີ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ຫວຽດ​ນາມ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ ພ້ອມ​ກັບ​ ສ.ເກົາຫຼີ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ທ່ານ ດ່ວານຄັກວຽດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງເປັນສຳຄັນ. ບົນຈິດໃຈປະອະດີດຕະການໄວ້, ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກ ພ້ອມກັບ ສ.ເກົາຫຼີ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.
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