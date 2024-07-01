Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເປີດສາຍຖະໜົນຕາມຮູບແບບຕະຫຼາດກາງຄືນ - VuiFest Ha Long

ສາຍຖະໜົນດັ່ງກ່າວແມ່ນການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວບັນເທິງ, ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ສ້າງບັນຍາກາດໃໝ່ທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ ແລະ ດຶງດູດໃຈ.
ສາຍຖະໜົນການຄ້າຕາມຮູບແບບຕະຫຼາດກາງຄືນບັນເທິງຢູ່ທະເລ (ພາບ: TTXVN)

ສາຍຖະໜົນການຄ້າຕາມຮູບແບບຕະຫຼາດກາງຄືນບັນເທິງຢູ່ທະເລ - VuiFest Ha Long ໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ຢູ່ບ້ານ ບ້າຍໄຈ, ນະຄອນ ຮະລອງ, ແຂວງ ກວາງນິງ. ນີ້ແມ່ນຮູບແບບຕະຫຼາດກາງຄືນບັນເທິງທຳອິດຢູ່ທາງພາກເໜືອ, ລວມມີບັນດາເຂດພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນທີ່ດຶງດູດໃຈ.

ສາຍຖະໜົນດັ່ງກ່າວແມ່ນການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງວັດທະນະທຳ, ອາຫານການກິນ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວບັນເທິງ, ລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ສ້າງບັນຍາກາດໃໝ່ທີ່ໃໝ່ອ່ຽມ ແລະ ດຶງດູດໃຈ. ຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ນຳ ຮະລອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ວຍທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີຄວາມຟົດຟື້ນ ແລະ ດຶງດູດໃຈນັບທັງເວັນ ແລະ ຄືນ ເປັນເທື່ອລະກ້າວ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພັດທະນາເສດຖະກິດຕອນກາງຄືນຂອງ ກວາງນິງ, ປະກອບສ່ວນຢືນຢັນທີ່ຕັ້ງຂອງ ຮະລອງ - ຈຸດນັດພົບທ່ອງທ່ຽວແຖວໜ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນໃນບັນດາຂົງເຂດນິຕິບັນຍັດ, ການຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດ ແລະ ຕົກລົງຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top