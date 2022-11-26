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ຂ່າວສານ

ເປີດຕົວປື້ມ “ເລວັນຮຽນ - ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ຄົນທຳອິດປະຈຳ ລາວ”

ສິ່ງພິມ 2 ຢ່າງທີ່ມີຄຸນຄ່າ ຈະປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມຂອງ 2 ປະເທດ
  ສິ່ງພິມ 2 ຢ່າງ (ພາບ: vietnamnet.vn)  

ວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຕົວປື້ມ “ເລວັນຮຽນ - ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ຄົນທຳອິດປະຈຳ ລາວ” ແລະ ວາລະສານສະບັບພິເສດຂອງໜັງສືພິມ ໂລກ ແລະ  ຫວຽດນາມ ເພື່ອຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022.

ວັນທີ 08 ກັນຍາ 1962, ພາຍຫຼັງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ລາວ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດໄດ້ 3 ວັນ, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ເຊັນລັດຖະດຳລັດແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ເລວັນຮຽນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມຄົນທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ. ທ່ານ ເລວັນຮຽນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳ ລາວ (1962-1976). ເພື່ອແນໃສ່ຮັບຮູ້ ແລະ ເຊີດຊູບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເລວັນຮຽນ ໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ປີ 2020, ໂຮງພິມ ແລະ ຈຳໜ່າຍແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ຈຳໜ່າຍປື້ມ “ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເລວັນຮຽນ ຢູ່ ລາວ”. ສິ່ງພິມ 2 ຢ່າງທີ່ມີຄຸນຄ່າ ຈະປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມຂອງ 2 ປະເທດ ຕໍ່ການຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການກວດສອບ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການກວດສອບ

ທ່ານ ໂງວັນຕວັນ, ຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.
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