ຂ່າວສານ
ເປີດງານສັບປະດາວັດທະນະທຳ ລາວຢູ່ ຫວຽດນາມ
ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດ, ລວມມີ: ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ; ທ່ານ ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານຄະນະກຳມະການ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ; ທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະຫາຍ ການນຳພັກ ແລະ ລັດລາວ.
“ສັບປະດາວັດທະນະທຳ ລາວຢູ່ ຫວຽດນາມ” ມີ 2 ລາຍການຕົ້ນຕໍ, ໃນນັ້ນມີລາຍການສິລະປະສະແດງໂດຍນັກສິລະປິນໜຸ່ມດີເດັ່ນຂອງລາວ ແລະ ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ “ມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ”.
ໃນລາຍການສະແດງສິລະປະ ຂອງຄະນະສິລະປະແຫ່ງຊາດລາວ ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ກໍລະກົດ ຢູ່ໂຮງມະໂຫສະສົບ ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດານັກສິລະປິນຂອງຄະນະສິລະປະແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ສະແດງບັນດາລາຍການຟ້ອນ, ຮ້ອງເພງ ແລະ ກາຍຍະສິນ ຍ້ອງຍໍ ມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳອັນດີງາມ, ປະເທດຊາດ ລາວທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີ, ສວຍງາມ ແລະ ໝາກຜົນແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາຍການຍັງມີບັນດາບົດເພງ, ວາດຟ້ອນ ເຊີດຊູຄວາມໄມຕີຈິດ ມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ຄວາມຜູກພັນຮັກໄຄ່ ສະໜິດຕິດພັນ ລະຫວ່າງສອງຊົນເຜົ່າ ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ຫວຽດນາມ-ລາວ. ພິເສດ, ຜູ້ຊົມຍັງໄດ້ຮັບຟັງບັນດາບົດເພງ ກ່ຽວກັບປະເທດ ແລະ ຜູ້ຄົນ ຫວຽດນາມ, ກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອພິເສດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດສະແດງໂດຍບັນດານັກສິລະປິນ ລາວ. ນອກຈາກການສະແດງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະສິລະປະແຫ່ງຊາດ ລາວ ຍັງສືບຕໍ່ທຳການສະແດງຮັບໃຊ້ຜູ້ຊົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມອີກດ້ວຍ.
ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ລາວ-ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກໍລະກົດ ຢູ່ສູນວາງສະແດງ, ສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ (ເລກທີ 2, ຖະໜົນ ຮວາລື, ຮ່າໂນ້ຍ).