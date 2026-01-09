Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເປັນ​ເຈົ້າ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ: ຄຸນ​ນະ​ທາດ ຫວຽດ​ນາມ​ ໃນ​ສັງ​ກາດ​ໃໝ່

ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ “ເປັນເຈົ້າຍຸດທະສາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຕົນເອງ, ກ້າວເດີນຢ່າງແຮງໃນສັງກາດໃໝ່ຂອງຊາດ”. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການກຳນົດທິດພັດທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງໂດຍສັງເຂບເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນການເຕົ້າໂຮມບັນດາຄຸນຄ່າແກ່ນສານຂອງຈິນຕະນາການຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໂລກທີ່ມີການຜັນແປຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ໄວວາ ແລະ ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນໄດ້.
ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປະລິນຍາເອກນາງ ຫວູ້ແທັງເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກເສດຖະກິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລຍເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ

“ເປັນເຈົ້າຍຸດທະສາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຕົນເອງ, ກ້າວເດີນຢ່າງແຮງໃນສັງກາດໃໝ່ຂອງຊາດ” ໄດ້ສ່ອງແສງລະບົບຄຸນຄ່າແກ່ນສານ ແລະ ທິດນຳການກະທຳຊື່ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງອອກ ເພື່ອແນໃສ່ນຳປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຍືນຍົງ.

ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ

   ເບິ່ງຄືນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນອາຍຸການກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ, ໃນນັ້ນມີຜົນກະທົບຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ 19, ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປະລິນຍາເອກນາງ ຫວູ້ແທັງເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກເສດຖະກິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລຍເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ຖືວ່າ: ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ “ເປົ້າໝາຍຄວບຄູ່”: ທັງສຸມໃສ່ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ຄວບຄຸມໂລກລະບາດ, ທັງຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງໄວວາຫຼັງໂລກລະບາດ:

             ນ້ຳໃຈສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນເສັ້ນດ້າຍແດງທີ່ລຸລ່ວງໃນປະຫວັດສາດອັນສະຫງ່າອົງອາດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ແລະ ຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ, ສິ່ງທ້າທາຍເພື່ອຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ, ບືນຕົວຂຶ້ນດ້ວຍເຈດຈຳນົງເດັດດ່ຽວ ແລະ ນ້ຳໃຈສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ.

ຍຸດທະສາດເປັນເຈົ້າການ

  ຕໍ່ໜ້າເລື່ອງບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນທົ່ວໂລກສືບຕໍ່ໄດ້ມີການກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງທຸກປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ, ຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ“ເປັນເຈົ້າຍຸດທະສາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຕົນເອງ, ກ້າວເດີນຢ່າງແຮງໃນສັງກາດໃໝ່ຂອງຊາດ”. ຢາກບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍນີ້, ຕາມທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປະລິນຍາເອກນາງ ຫວູ້ແທັງເຮືອງ, ຕ້ອງວາງອອກ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ 3 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍໃນອາຍຸການທີ່ຈະມາເຖິງ:

   ການພັດທະນາກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພາຍໃນປະເທດ, ເປັນເຈົ້າການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຍົກລະດັບລະບົບມູນຄ່າແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ, ຍ້ອນວ່າ ນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບໂລກແຕ່ບໍ່ຕ້ອງເອື່ອຍອີງ. ທີສອງແມ່ນບັນຫາເປັນເຈົ້າການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຍ້ອນວ່າເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ນະວັດຕະກຳ. ທີສາມແມ່ນຍົກລະດັບລະບົບຄຸນຄ່າ, ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເລື່ອງພວກເຮົາກ້າວໄປເຖິງຂອດໃດໃນລະບົບມູນຄ່ານັ້ນ, ຫາກມັນຍັງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເລື່ອງພວກເຮົາຈະດັດປັບຮູບແບບການເຕີບໂຕຄືແນວໃດ.

    ເພື່ອຍົກສູງລະດັບຄວາມສາມາດເປັນເຈົ້າການຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການເຊື່ອມໂຍງກັບເສດຖະກິດໂລກ, ທ່ານປະລິນຍາເອກ ເລຢຸຍບິນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງຍົກສູງຄວາມສາມາດ “ເປັນເຈົ້າການ” ໃນທຸກຂະແໜງການ:

         ເບິ່ງລວມແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ, ນ້ຳໃຈເປັນເຈົ້າການ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ກ່ອນອື່ນໝົດໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນໄດ້ການເປັນເຈົ້າການ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງໃນເສດຖະກິດມະຫາພາກ. ໃນເສດຖະກິດມະຫາພາກແມ່ນຕ້ອງຖືນະໂຍບາຍເງິນຕາເປັນສຳຄັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເງິນຕາ; ຕ້ອງຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງສະກຸນເງິນດົ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້, ໃນແງ່ມູມໃດໜຶ່ງແມ່ນຕ້ອງຫັນສະກຸນເງິນດົ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ເປັນຂອງສາກົນ.

    ຍຸດທະສາດເປັນເຈົ້າການແມ່ນການສືບທອດ ແລະ ພັດທະນາອັນແນ່ນອນຂອງແນວທາງເປັນເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າການໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່. ເນື້ອໃນຈິດໃຈລຸລ່ວງໃນຮ່າງບົດລາຍງານການເມືອງຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງພັກ ແມ່ນເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງພາຍໃນ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບມືກັບສະພາບແວດລ້ອມໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ.

  ນັ້ນແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການ, ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ຕົນເອງກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງມີໄຊ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຄືນໃໝ່

ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຄືນໃໝ່

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XII ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໄດ້ອັດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ, ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຕໍ່ອີກໜຶ່ງສະໄໝ (2026-2030).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top