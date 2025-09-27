Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຮັບ​ມື​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ກັບ ພາ​ຍຸ Bualoi

ເປັນເຈົ້າການຮັບມືຢູ່ລະດັບສູງທີ່ສຸດກັບ ພາຍຸ Bualoi, ຖືຊີວິດອິນຊີ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳ ຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນແຫ່ງຊາດ ຢູ່ກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍການຮັບມືກັບພາຍຸ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກັນຍາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານຮອນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ພາຍຸ Bualoi ແມ່ນພາຍຸແຮງ, ອັນຕະລາຍ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນໄດ້ການເດີນທາງຂອງພາຍຸຢ່າງຊັດເຈນ, ພິເສດແມ່ນເມື່ອເຄື່ອນຍ້າຍລຽບຕາມແຄມທະເລ. ເພາະສະນັ້ນ, ຕ້ອງຖືນີ້ແມ່ນກໍລະນີສຸກເສີນ, ກະກຽມຮັບມືຢູ່ລະດັບສູງສຸດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຮຽກຮ້ອງວ່າ: ກະຊວງກະສິກຳສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ເຮັດແຈ້ງບັນດາສະຖານທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນ, ສ້າງວິທີການ ແລະ ແຜນການຢູ່ເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນຖືນີ້ແມ່ນ ໜ້າທີ່. ລົງຂ່າວກ່ຽວກັບພາຍຸ ຜ່ານໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ບັນດາອົງການຢູ່ທະເລຄື: ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ, ອົງການກວດກາປ່າ, ຕ່ຳຫຼວດທະເລ ລົງຂ່າວ ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆຄື ທາງໂທລະສັບ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ…
ພາບປະກອບ: baohatinh.vn

ກະຊວງກະສິກຳສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ເຮັດແຈ້ງບັນດາສະຖານທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນ, ສ້າງວິທີການ ແລະ ແຜນການຢູ່ເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນຖືນີ້ແມ່ນ ໜ້າທີ່. ລົງຂ່າວກ່ຽວກັບພາຍຸ ຜ່ານໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ບັນດາອົງການຢູ່ທະເລຄື: ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ, ອົງການກວດກາປ່າ, ຕ່ຳຫຼວດທະເລ ລົງຂ່າວ ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆຄື ທາງໂທລະສັບ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ພັດທະ​ນາ​ນະ​ຄອນ​ເກິ່ນ​ເທີ​ໂດຍ​ໄວ, ຍື​ນ​ຍົງ, ທັນ​ສະໄໝ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ມີຫົວຂໍ້ “ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ, ກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງໃຫ້ປອດໄສ, ໝັ້ນຄົງຮອບດ້ານ, ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ, ບຸກທະລຸ, ມີຫົດຄິດປະດິດສ້າງ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ພັດທະນານະຄອນເກິ່ນເທີໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ ແລະ ທັນສະໄໝ”.
