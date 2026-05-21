ຂ່າວສານ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ອາເມລິກາ ແລະ ອາຊຽນ ຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບ AI
ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Jacob Helberg ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຮັບຜິດຊອບບັນຫາ ເສດຖະກິດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ ຄັ້ງທຳອິດຢູ່ ສິງກະໂປ ຢູ່ນອກເຫດການ Asia Tech x ສິງກະໂປ.ກອງປະຊຸມ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂໍ້ລິເລີ່ມ ເສັ້ນທາງມຸ່ງໄປເຖິງ 50 ປີແຫ່ງການພົວພັນ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ”, ກ່ອນຂະນະທີ່ ສິງກະໂປຮັບດຳລົງບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2027, ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີຜູ້ຮັບຜິດຊອບເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ອາຊຽນ, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ອາເມລິກາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັບທ່ານ Jacob Helberg ຮອງລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບົດບາດທີ່ມີລັກສະນະຫັນປ່ຽນຂອງ AI ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊຽນ.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ແລະ ການນຳວິສາຫະກິດໄດ້ກຳນົດວ່າກາລະໂອກາດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ AI, ໃນນັ້ນມີວິທີການໂຄງການສົ່ງອອກ AI ຂອງອາເມລິກາ ອາດສາມາດໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ AI. ບັນດາຝ່າຍກໍ່ແລກປ່ຽນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ອາເມລິກາ ອາຊຽນໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ພັດທະນາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ AI ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ.