ຂ່າວສານ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດນາມ ນອນໃນ Top 50 ລະບົບນິເວດ startup ທົ່ວໂລກ
ບົດລາຍງານດັດຊະນີລະບົບນິເວດ Startup ທົ່ວໂລກ 2026 (Global Startup Ecosystem Index 2026) ໂດຍ StarupBlink ປະກາດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະບົບນິເວດ Startup ປະດິດຄິດສ້າງຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງແຮງ ນັບທັງການຈັດອັນດັບ ແລະ ລະດັບຄວາມໄວຂອງການພັດທະນາ. ລະອຽດແມ່ນ, ຫວຽດນາມ ເລື່ອນຂຶ້ນ 5 ຂັ້ນ, ຢືນອັນດັບທີ 50 ຂອງໂລກ, ເຊິ່ງແມ່ນອັນດັບສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ. ບົດລາຍງານຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ນອນໃນກຸ່ມປະເທດມີລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕພົ້ນເດັ່ນໃນກຸ່ມບັນດາປະເທດຈັດອັນດັບແຕ່ 21 – 50 ທົ່ວໂລກ.
StarupBlink ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ກຸ່ມປະເທດຈັດອັນດັບແຕ່ 21 – 50 ແມ່ນພາກພື້ນຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນທີ່ສຸດຂອງຕະຕາລາງຈັດອັນດັບທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍລະດັບຄວາມໄວໃນການພັດທະນາສູງກວ່າຫຼາຍພໍສົມຄວນເມື່ອທຽບໃສ່ກຸ່ມນຳໜ້າ.