ຂ່າວສານ
ເບິ່ງແຍງດູແລເພື່ອໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ມີການເຄື່ອນໄຫວເບິງແຍງດູແລບຸນເຕັດໃຫ້ຄົນທຸກຍາກ, ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ ພວມໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຍູ້ແຮງຈາກທຸກຂັ້ນ.
ວັນທີ 29 ທັນວາ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ເດັກປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍເງິນຈຳນວນ 200 ລ້ານດົ່ງ, ໜູນຊ່ວຍການກໍ່ສ້າງເຮືອນ “ມະຫາສາມັກຄີ” 10 ຫຼັງໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກຢູ່ເມືອງ ວັນລ້າງ, ແຂວງ ລ້າງເຊີນ ດ້ວຍຈຳນວນເງິນ 500 ລ້ານດົ່ງ. ເອື້ອຍ ຮ່ວາງທິແອັງ ແລະ ອ້າຍ ຮ່ວາງວັນຮືງ, ປະຊາຊົນຕາແສງ ແທັງລອງ, ເມືອງ ວັນລ້າງ, ເຊິ່ງແມ່ນ 2 ໃນຈຳນວນຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍ, ແບ່ງປັນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກລັດ ສຳລັບຄອບຄົວທຸກຍາກຄືຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ບຸນເຕັດວຽນມາແລ້ວ ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນຄືແນວນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ ແລະ ພາກພູມໃຈຫຼາຍ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປີນີ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ອິມໜຳສຳລານ, ອົບອຸ່ນກວ່າ”.
“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈຕໍ່ພັກ ແລະ ລັດ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກໃນບໍລິເວນແຂວງ, ຂ້າພະເຈົ້າເປັນກຽດໄດ້ຮັບຂອງຂວັນນີ້. ສຳລັບຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ຂອງຂວັນນີ້ແມ່ນລ້ຳຄ່າທີ່ສຸດ, ນີ້ແມ່ນກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນພັດທະນາເສດຖະກິດ”.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄາດວ່າ ແຂວງ ກວາງບິ່ງ ຈະໜູນຊ່ວຍ, ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກ, ເດັກກຳພ້າ, ຄົນພິການ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ.
ສ່ວນຢູ່ແຂວງ ດັກລັກ, ທາງແຂວງ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ 148.000 ສ່ວນບຸກຄົນ, ໝູ່ຄະນະດີເດັ່ນເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີແມວ 2023. ທາງແຂວງກໍ່ສະຫງວນງົບປະມານສ່ວນໜຶ່ງເພື່ອຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄົນທຸກຍາກ, ຄອບຄົວນະໂຍບາຍ ນັບພັນຄົນ.
ແລະກໍ່ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ວັນທີ 30 ທັນວາ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເມີນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນຈຳນວນ 250 ພູດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ກຳມະກອນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ເມືອງ ລ້າງຢາງ, ແຂວງບັກຢາງ.