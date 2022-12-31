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ຂ່າວສານ

ເບິ່ງແຍງດູແລເພື່ອໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ເດັກປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍເງິນຈຳນວນ 200 ລ້ານດົ່ງ.
  ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ເດັກປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ)  

ມີການເຄື່ອນໄຫວເບິງແຍງດູແລບຸນເຕັດໃຫ້ຄົນທຸກຍາກ, ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ ພວມໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຍູ້ແຮງຈາກທຸກຂັ້ນ.

ວັນທີ 29 ທັນວາ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ເດັກປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍເງິນຈຳນວນ 200 ລ້ານດົ່ງ, ໜູນຊ່ວຍການກໍ່ສ້າງເຮືອນ “ມະຫາສາມັກຄີ” 10 ຫຼັງໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກຢູ່ເມືອງ ວັນລ້າງ, ແຂວງ ລ້າງເຊີນ ດ້ວຍຈຳນວນເງິນ 500 ລ້ານດົ່ງ. ເອື້ອຍ ຮ່ວາງທິແອັງ ແລະ ອ້າຍ ຮ່ວາງວັນຮືງ, ປະຊາຊົນຕາແສງ ແທັງລອງ, ເມືອງ ວັນລ້າງ, ເຊິ່ງແມ່ນ 2 ໃນຈຳນວນຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍ, ແບ່ງປັນວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກລັດ ສຳລັບຄອບຄົວທຸກຍາກຄືຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ບຸນເຕັດວຽນມາແລ້ວ ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນຄືແນວນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມມີຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ ແລະ ພາກພູມໃຈຫຼາຍ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປີນີ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ອິມໜຳສຳລານ, ອົບອຸ່ນກວ່າ”.

“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈຕໍ່ພັກ ແລະ ລັດ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກໃນບໍລິເວນແຂວງ, ຂ້າພະເຈົ້າເປັນກຽດໄດ້ຮັບຂອງຂວັນນີ້. ສຳລັບຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ຂອງຂວັນນີ້ແມ່ນລ້ຳຄ່າທີ່ສຸດ, ນີ້ແມ່ນກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນພັດທະນາເສດຖະກິດ”.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄາດວ່າ ແຂວງ ກວາງບິ່ງ ຈະໜູນຊ່ວຍ, ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກ, ເດັກກຳພ້າ, ຄົນພິການ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ.

ສ່ວນຢູ່ແຂວງ ດັກລັກ, ທາງແຂວງ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ 148.000 ສ່ວນບຸກຄົນ, ໝູ່ຄະນະດີເດັ່ນເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີແມວ 2023. ທາງແຂວງກໍ່ສະຫງວນງົບປະມານສ່ວນໜຶ່ງເພື່ອຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພາລະກອນ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄົນທຸກຍາກ, ຄອບຄົວນະໂຍບາຍ ນັບພັນຄົນ.

ແລະກໍ່ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ວັນທີ 30 ທັນວາ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເມີນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ  ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນຈຳນວນ 250 ພູດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ກຳມະກອນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ເມືອງ ລ້າງຢາງ, ແຂວງບັກຢາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານກ່ຽວກັບຄົນພິການປີ 2022 ແລະ ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃຫ້ປີ 2023

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານກ່ຽວກັບຄົນພິການປີ 2022 ແລະ ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃຫ້ປີ 2023

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ລາຄາສູງບົດບາດຂອງສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ, ສະເໜີໃຫ້ສະມາຄົມຈົ່ງປະຕິບັດບົດບາດແກ່ນສານດ້ານການເມືອງເປັນຢ່າງດີກວ່າ.
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