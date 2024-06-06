ຂ່າວສານ
ເນື້ອໃນຊັກຖາມ “ຖືກຕ້ອງ” ແລະ “ກົງກັບ” ບັນຫາທີ່່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມີຄວາມສົນໃຈ
ພາຍຫຼັງເຮັດວຽກເປັນເວລາ 2 ມື້ເຄິ່ງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ສຳລັບ 4 ໝວດບັນຫາ: ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ; ກວດສອບ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕາງໜ້າລັດຖະບານລາຍງານ, ອະທິບາຍແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາໂດຍລັດຖະບານຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມໂດຍກົງຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ກ່າວຄຳເຫັນອັດວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການໄດ້ຕອບຄຳຊັກຖາມຢ່າງລວມສູນ, ບໍ່ຫຼີກເວັ້ນບັນດາບັນຫາທີ່ຖືກຖາມ ແລະ ອະພິປາຍຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາບັນຫາທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດໄດ້ຍົກອອກມາ. ບັນດາເນື້ອໃນຊັກຖາມໄດ້ຕອບສະໜອງໄດ້ຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະພາບການຕົວຈິງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ກົງກັບບັນດາບັນຫາເຊິ່ງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມີຄວາມສົນໃຈ. ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຍັງສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນຮູບແບບຕິດຕາມກວດກາໂດຍກົງທີ່ສູງສຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.