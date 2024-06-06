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ຂ່າວສານ

ເນື້ອ​ໃນ​ຊັກ​ຖາມ “ຖືກ​ຕ້ອງ” ແລະ “ກົງ​ກັບ” ​ບັນ​ຫາ​ທີ່່​ຜູ້​ມີ​ສິ​ດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ

ກ່າວຄຳເຫັນອັດວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການໄດ້ຕອບຄຳຊັກຖາມຢ່າງລວມສູນ, ບໍ່ຫຼີກເວັ້ນບັນດາບັນຫາທີ່ຖືກຖາມ ແລະ ອະພິປາຍຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາບັນຫາທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດໄດ້ຍົກອອກມາ.
ວາລະຊັກຖາມ (ພາບ: quochoi.vn)

ພາຍຫຼັງເຮັດວຽກເປັນເວລາ 2 ມື້ເຄິ່ງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ສຳລັບ 4 ໝວດບັນຫາ: ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ; ກວດສອບ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕາງໜ້າລັດຖະບານລາຍງານ, ອະທິບາຍແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາໂດຍລັດຖະບານຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມໂດຍກົງຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ກ່າວຄຳເຫັນອັດວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການໄດ້ຕອບຄຳຊັກຖາມຢ່າງລວມສູນ, ບໍ່ຫຼີກເວັ້ນບັນດາບັນຫາທີ່ຖືກຖາມ ແລະ ອະພິປາຍຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາບັນຫາທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດໄດ້ຍົກອອກມາ. ບັນດາເນື້ອໃນຊັກຖາມໄດ້ຕອບສະໜອງໄດ້ຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະພາບການຕົວຈິງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ກົງກັບບັນດາບັນຫາເຊິ່ງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມີຄວາມສົນໃຈ. ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຍັງສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນຮູບແບບຕິດຕາມກວດກາໂດຍກົງທີ່ສູງສຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ລາວ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ເຖິງ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ລາວ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຕັດສິນໃຈເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ.
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