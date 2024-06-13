ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ວັງ ກຽນຈຸງ ພາຍໃນພາລະຊາວັງເຫ້ວ, ນະຄອນເຫ້ວ, ໄດ້ຈັດພິທີອັດສັບປະດາ Festival ສິລະປະສາກົນເຫ້ວ 2024. ທີ່ພິທີອັດ, ທ່ານ ຟານແທັງບິ່ງ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າສັບປະດາ Festival ສິລະປະສາກົນເຫ້ວ 2024ໄດ້ເຕົ້າໂຮມສິ່ງຢອດຢ້ຽມຂອງກ່ວາ 300 ຫົວໜ່ວຍສະແດງສິລະປະທີ່ມາຈາກບັນດາເຂດພາກຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ 7 ປະເທດໃນໂກລ. ບັນດານັກສິລະປິນ, ນັກສະແດງ ໄດ້ນຳມາໃຫ້ຜູ້ຊົມນັບສິບລາຍການສະແດງສິລະປະພ້ອມກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນມ່ວນຊືນຂອງງານບຸນ. ການເຕົ້າໂຮມຂອງບັນດາພື້ນຖານວັດທະນະທຳຢູ່ສັບປະດາ Festival ສິລະປະສາກົນເຫ້ວ 2024 ດ້ວຍຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໃນການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຄວາມສາມັກຄີເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ, ໄດ້ນຳພະລັງຊີວິດໃໝ່ມາໃຫ້ກຸງເກົ່າເຫ້ວ. ທ່ານ ຫງວຽນແທັງບິ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ລາຍການສະແດງສິລະປະ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກັບເມືອເຫ້ວ ເຂົ້າຮ່ວມ Festival” ໄດ້ອັດສັບປະດາ Festival ສະແດງສິລະປະສາກົນ ເຫ້ວ 2024 ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນບັນດາເຫດການສະແດງສິລະປະໃນວັນບຸນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ແລະ ລະດູໜາວ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈລຸ້ລ່ວງ ແລະ ຕະຫຼອດຂອງ Festival ເຫ້ວ 2024. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄຳຂອບໃຈ ມອບສຳລັບເພື່ອນມິດທັງຢູ່ໃກ້ ແລະ ຢູ່ໄກທີ່ ໄດ້ມາຢາມ ກຸງເກົ່າ ເຫ້ວ ເພື່ອເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບບັນຍາກາດຂອງສັບປະດາ Festival ເຫ້ວ.