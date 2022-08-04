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ເທື່ອທຽນ-ເຫ້ວ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກັບແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດຂອງ ສປປ ລາວ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ເຈົ້າແຂວງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຫວັງວ່າ, ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງທ້ອງຖິ່ນ ຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ.
  ການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍທີ່ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ສິງຫາ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສປປ ລາວ ນຳໂດຍທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ, ເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງໆສະຫວັນນະເຂດ ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ເທື່ອທຽນ-ເຫ້ວ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ເຈົ້າແຂວງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຫວັງວ່າ, ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງທ້ອງຖິ່ນ ຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ.

ທ່ານເລເຈື່ອງລືວ, ເລຂາພັກແຂວງ ເທື່ອທຽນ-ເຫ້ວ ສະເໜີວ່າ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງແຂວງຄວນສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບດ້ານການເມືອງ, ການທູດ; ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນພັດທະນາບັນດາຂົງເຂດທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງສອງທ້ອງຖິ່ນ, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເວົ້າລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂຮ້ຍອານ - ເມືອງມໍລະດົກ ທີ່ໜ້າດຶງດູດໃຈ ເປັນພິເສດ

ໂຮ້ຍອານ - ເມືອງມໍລະດົກ ທີ່ໜ້າດຶງດູດໃຈ ເປັນພິເສດ

ມີຄວາມງາມເກົ່າແກ່ທີ່ສະຫງ່າ​ຄື ລີຈຽງ ຂອງ ສຈ ​ຈີນ, ​ໂຣ​ແມນ​ຕິກ​ຄື Venice ຂອງ​ ອີ​ຕາ​ລີ ​ແລະ ສະຫງົບ​ສຸກ​ຄື Giethoorn ຂອງ ​  ໂຮ​ນລັງ... ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ ຂອງ ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ ​ເມື່ອ​ ມາ​ຍັງຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ ໂຮ້ຍອານ ​ແຂວງ ​ກວ໊າງ​ນາມ, ບ່ອນທີ່ ໄດ້ຖືວ່າ ເປັນ “ຕົວເມືອງ ຂອງ ນາມມະຍົດ”. ດ້ວຍເຫດ​ນັ້ນ, ​ບໍ່ມີຫຍັງ ທີ່ເປັນຕາ ງຶດງ້ໍ ເມື່ອ​ຈຳນວນ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ​ກັບ​ຄືນມາຍັງ​ ໂຮ້ຍອານ ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ​ຫຼັງ​ຈາກ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ເປີດ​ຄືນ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ປິດ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ ​ຍ້ອນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການແຜ່ລະບາດ​ ໂຄ​ວິດ-19.
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