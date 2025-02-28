ຂ່າວສານ
ເດືອນຊາວໜຸ່ມ 2025: ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງໄວໜຸ່ມໃນການກໍ່ສ້າງບ້ານເກີດເມືອງນອນ
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໄວໜຸ່ມ ລາຍເຈົາ ມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ, ເຊື່ອມໝັ້ນໄປຕາມພັກຢ່າງໝັ້ນຄົງ”, ເດືອນຊາວໜຸ່ມປີນີ້, ບັນດາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມແຂວງ ລາຍເຈົາ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ, ສ່ວນວຽກງານທີ່ຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ; ໜູນຊ່ວຍຊາວໜຸ່ມ startup, ກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວ; ຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກຳຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍກອງປະຊຸມໃຫ່ຍພັກຂັ້ນຕ່າງໆ…
ສ່ວນຢູ່ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມຂັ້ນຕ່າງໆໃນແຂວງ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວມຸ່ງໄປເຖິງຫົວເລື່ອງ “ໄວໜຸ່ມ ຫາຍເຢືອງ ມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ, ເຊື່ອມໝັ້ນໄປຕາມພັກຢ່າງໝັ້ນຄົງ”. ໃນເດືອນມີນາ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ ຈະມອບຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 3 ກິດຈະກຳຊາວໜຸ່ມ; ຈັດການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ, ສະໜອງຢຸກຢາໃຫ້ ປຊຊ 3000 ຄົນໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ, ສູ້ຊົນຂົນຂວາຍໄດ້ເລືອດ 3000 ຖົງ…