ຂ່າວສານ ເຊີດຊູພາສາ ຫວຽດນາມ ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຫວຽດນາມ - ລາວ 28/04/2026 ຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຮ່ຳຮຽນຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ, ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ,. ບັນດາຜູ້ແທນຖ່າຍຮູບເປັນທີ່ລະນຶກ (ພາບ: baoquocte.vn)ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ເມສາ, ຢູ່ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ ໄດ້ດຳເນີນເວທີປາໄສ ‘’ພາສາຫວຽດ: ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຫວຽດນາມ - ລາວ” ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ເຊີດຊູພາສາຫວຽດ, ຮັກສາສີສັນ, ເຊື່ອມຕໍ່ອະນາຄົດ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານຫງວຽນມິງເຕິມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເວທີປາໄສບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຕອບສະໜອງທີ່ມີຄວາມໝາຍດ້ານວັດທະນະທຳ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ຂະບວນການສິດສອນ ແລະ ຮ່ຳຮຽນພາສາ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນຢູ່ລາວ ອີກດ້ວຍ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະເໜີຕ້ອງສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການຮ່ຳຮຽນຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ, ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ, ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ແບ່ງປັນພາຫະນະ, ເອກະສານການຮຽນທີ່ຈຳເປັນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)