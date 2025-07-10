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ຂ່າວສານ

ເຊີນລາ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕາມທິດມີຈຸດສຸມ

ປີ 2024, ເຊີນລາ ໄດ້ຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວເກືອບ 5 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ລາຍຮັບດ້ານການທ່ອງທ່ຽວບັນລຸ 5.800 ຕື້ດົ່ງ (228,35 ລ້ານ USD).
(ພາບປະກອບ: chinhphu.vn)

ກອງປະຊຸມພົບປະ, ເຊີດຊູ, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາວິສາຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນໃນຂົງເຂດທ່ອງທ່ຽວ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີແຫ່ງວັນທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 08 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ເຊີນລາ. ປີ 2024, ເຊີນລາ ໄດ້ຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວເກືອບ 5 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ລາຍຮັບດ້ານການທ່ອງທ່ຽວບັນລຸ 5.800 ຕື້ດົ່ງ (228,35 ລ້ານ USD). ທ່ານນາງ ຈາງທິຊວັນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເຊີນລາ, ສະເໜີໃຫ້ສ່ວນບຸກຄົນ, ໝູ່ຄະນະສືບຕໍ່ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕາມທິດມີຈຸດສຸມ.

        “ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດ, ສະຫະກອນ, ສ່ວນບຸກຄົນດຳເນີນທຸລະກິດການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ສະຫຼຸບເລກທີ 94 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກແຂວງກ່ຽວກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ເຊີນລາ ຮອດປີ 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030; ຢືນຢັນວ່າ ທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຂະແໜງເສດຖະກິດສຳຄັນ, ກ້າວໄປເຖິງກາຍເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດປາຍແຫຼມ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ກໍ່ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບັນດາບຸລິມະສິດ ໃນການຮ່ວມມືທີ່ແທ້ຈິງຄືການເຊື່ອມຕໍ່, ການຄຳ້ປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ ສະບຽງອາຫານ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການສຶກສາ, ການແພດສາທາລະນະສຸກ ແລະດິນຟ້າອາກາດ.
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