ຂ່າວສານ
ເຊີນລາ ຈັດວັນບຸນ Startup ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງເປັນຄັ້ງທຳອິດ
ວັນບຸນ Startup ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງຄັ້ງທຳອິດ ປີ 2022 ຂອງແຂວງເຊີນລາ (Techfest Son La) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການບຸກທະລຸໃນທ່າມກາງພູຜາປ່າໄມ້” ເຊິ່ງດຳເນີນໃນເວລາສອຄື: ວັນ ແຕ່ວັນທີ 04 – 05 ມິຖຸນາ. ເຫດການດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ກຳນົດທິດຊຸກຍູ້ການສ້າງລະບົບຊີວະພາບປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ Startup ຕິດພັນກັບການຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
Techfest Son La ລວມມີການເຄື່ອນໄຫວຄື: ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່; ສົນທະນາແບບລົງເລິກລະຫວ່າງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດພັດທະນາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສົ້ນອອກສິນຄ້າກະເສດ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງ, ເປັນເຈົ້າການສົ້ນເຂົ້າ. Techfest Son La ຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳ, ໂຄສະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນ Startup, ຜະລິດຕະພັນ OCOP ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງແຂວງ.