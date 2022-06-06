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ຂ່າວສານ

ເຊີນລາ ຈັດວັນບຸນ Startup ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງເປັນຄັ້ງທຳອິດ

Techfest Son La ລວມມີການເຄື່ອນໄຫວຄື: ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່; ສົນທະນາແບບລົງເລິກລະຫວ່າງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດພັດທະນາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສົ້ນອອກສິນຄ້າກະເສດ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງ, ເປັນເຈົ້າການສົ້ນເຂົ້າ.
  ພິທີໄຂ Techfest Son La (ພາບ: qdnd.vn)  

ວັນບຸນ Startup ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງຄັ້ງທຳອິດ ປີ 2022 ຂອງແຂວງເຊີນລາ (Techfest Son La) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການບຸກທະລຸໃນທ່າມກາງພູຜາປ່າໄມ້” ເຊິ່ງດຳເນີນໃນເວລາສອຄື: ວັນ ແຕ່ວັນທີ 04 – 05 ມິຖຸນາ. ເຫດການດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ກຳນົດທິດຊຸກຍູ້ການສ້າງລະບົບຊີວະພາບປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ Startup ຕິດພັນກັບການຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

Techfest Son La ລວມມີການເຄື່ອນໄຫວຄື: ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່; ສົນທະນາແບບລົງເລິກລະຫວ່າງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດພັດທະນາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສົ້ນອອກສິນຄ້າກະເສດ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງ, ເປັນເຈົ້າການສົ້ນເຂົ້າ. Techfest Son La ຍັງແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳ, ໂຄສະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນ Startup, ຜະລິດຕະພັນ OCOP ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງແຂວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງແມ່ນວິທີການເພື່ອຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງມີປະສິທິຜົນ

ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງແມ່ນວິທີການເພື່ອຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງມີປະສິທິຜົນ

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 4 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງໃນສະພາບການໃໝ່”.
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