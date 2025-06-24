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ຂ່າວສານ

ເຊີດ​ຊູ​ລຸ້ນ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄຸນ​ນະ​ທ​າດ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ, ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່

ລາຍການ ຫວຽດນາມ ມີກຽດສະຫງ່າ 2025 ໂດຍສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງ້ຍ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ ມອບສັນຍາລັກກຽດວະຫງ່າ ໃຫ້ແກ່ ໝູ່ຄະນະດີເດັ່ນ

ປີນີ້, ລາຍການໄດ້ເຊີດຊູ 19 ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເປັນແບບຢ່າງດີເດັ່ນ, ວິສາຫະກິດ, ນັກທຸລະກິດມີຜົນງານດີເດັ່ນພິເສດໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ, ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ປະກອບສ່ວນປຸກລຸກຈິດໃຈແຫ່ງຄວາມຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນ, ບືນຕົວໄປໄກຂອງ ຫວຽດນາມໃນສັງກາດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ. ຢັ້ງຢືນບັນດາໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູປະຈຳປີແມ່ນບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ລຸ້ນຄົນຜູ້ອອກແຮງງານ ຫວຽດນາມ ລຸ້ນຄົນທີ່ມີຄຸນນະທາດ, ເປັນມືອາຊີບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງ້ຍ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງສະເໜີວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດທຸກຂັ້ນ, ບັນດາໝູ່ຄະນະ, ອົງການສື່ມວນຊົນສືບຕໍ່ແຜ່ກະຈາຍບັນດາຄຸນຄຸ່າອັນດີງາມຂອງແຕ່ລະໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ແຕ່ລະຄອບຄົວ. ຈົ່ງແມ່ນແປວໄຟໜປຸກລຸກຈິດໃຈຮັກສາ, ຈິດໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂຮມ 3 ແຂວງນາມດິງ, ຮ່ານາມ ແລະ ນິງບິ່ງ ເຂົ້າກັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ຕ້ອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານເຂດ

ໂຮມ 3 ແຂວງນາມດິງ, ຮ່ານາມ ແລະ ນິງບິ່ງ ເຂົ້າກັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ຕ້ອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຮູບແບບພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານເຂດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມິຖຸນານີ້, ຢູ່ນະຄອນ ນາມດິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ໂຕເລີ່ມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບັນດາຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ນາມດິງ, ຮ່ານາມ, ນິງບິ່ງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິ, ບົດສະຫຼຸບຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ແລະ ວຽກງານສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນ ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນບໍລິເວນ 3 ແຂວງ.
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