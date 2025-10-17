Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເຊີດຊູບັນດາການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຍິງ, ຜູ້ອອກແຮງງານຍິງ

ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນປະຈຸບັນ, ແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບພັດທະນາໃນທຸກດ້ານ.
ທີ່ພິທີມອບລາງວັນ (ພາບ: qdnd.vn)

 ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີມອບລາງວັນ “ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ກຳມະບານຍິງ ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ” ຄັ້ງທີ 1 ໃຫ້ແກ່ 10 ຄົນ ແລະ ຍ້ອງຍໍບັນດາບຸກຄົນ, ໝູ່ຄະນະໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນ “ເກັ່ງວຽກລວມ, ຫຼ້ອນວຽກບ້ານ” ໄລຍະ 2020 – 2025.

        ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ເຈືອງຮ່ວາບິ່ງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນປະຈຸບັນ, ແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບພັດທະນາໃນທຸກດ້ານ, ຢືນຢັນບົດບາດ, ຖານະບົດບາດ ແລະ ມີບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ສະເໜີວ່າ:

        “ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ຕ້ອງຖືວຽກງານແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງຈຸດສຸມຕະຫຼອດ. ຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງຂອບນິຕິກຳໃຫ້ສົມແບບປົກ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຍິງໃຫ້ດີກວ່າອີກພິເສດແມ່ນຂົງເຂດບໍ່ເປັນທາງການ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ.ແ​ຟັງ​ລັງ​ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ.ແ​ຟັງ​ລັງ​ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ແຟັງລັງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 22 ຕຸລາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top