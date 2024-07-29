ຂ່າວສານ
ເງິນລົງທຶນ FDI ຈຳນວນ 18 ຕື້ USD ໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ພາຍໃນ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ
ກ່ຽວກັບຂົງເຂດລົງທຶນ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ປະດິດສ້າງນຳໜ້າ, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນບັນລຸ 12,65 ຕື້ ກວ່າUSD. ຂະແໜງດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບຢືນອັນດັບທີ 2; ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນຂະແໜງ: ຂາຍສົ່ງຂາຍຍ່ອຍ; ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາການ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ; ....ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆ.
ກ່ຽວກັບຄູ່ຮ່ວມມືລົງທຶນ, ສິງກະໂປ ນຳໜ້າ, ກວມເອົາກວ່າ ¼ ຍອດເງິນລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ. ຖັດມາແມ່ນ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ), ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ... ພິເສດ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ກີກິດສະຖານ ໄດ້ຈົດທະບຽນລົງທຶນໃໝ່. ເປັນອັນວ່າ, ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນ ມີ 147 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.
ໄລ່ຕາມບໍລິເວນລົງທຶນນັ້ນ, ບັກນິງ ແມ່ນແຂວງນຳໜ້າ ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນເກືອບ 3,3 ຕື້ USD. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ກວ໋າງນິງ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ; ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ; ຮ່າໂນ້ຍ, ຫາຍຟ່ອງ...