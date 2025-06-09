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ຂ່າວສານ

ເກາະ ສີຊັງ: ອະນຸລັກຮັກສາປູມ້າ, ປົວແປງການຫາເງິນລ້ຽງຊີບຂອງປະຊາຊົນ

ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດເກາະ ສີຊັງ ໄດ້ພ້ອມກັນປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄວ້າ, ອະນຸລັກຮັກສາແນວພັນສິນທະເລຈຳນວນໜ່ຶງທີ່ມີມູນຄ່າດ້ານເສດຖະກິດສູງ.
(ປູມ້າແມ່ນສິນທະເລປະເພດໜຶ່ງທີ່ຊາວປະມົງຢູ່ເກາະ ສີຊັງ ໄດ້ຈັບຫາເປັນຕົ້ນ)

ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກສິນທະເລພວມຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຫາເງິນລ້ຽງຊີບຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດເກາະ ສີຊັງ, ແຂວງ ຊົນບູຣີ, ປະເທດ ໄທ. ສະນັ້ນ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດເກາະ ສີຊັງ ໄດ້ພ້ອມກັນປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄວ້າ, ອະນຸລັກຮັກສາແນວພັນສິນທະເລຈຳນວນໜ່ຶງທີ່ມີມູນຄ່າດ້ານເສດຖະກິດສູງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນຟື້ນຟູຊີວະພາບທະເລ, ປົວແປງການຫາເງິນລ້ຽງຊີບ ກໍຄືຍົກສູງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວປະມົງຢູ່ເຂດເກາະ.

ກວ່າ 4 ປີຜ່ານມາ, ທ່ານ ປອ ນິນນາດ ໄຊທະນາວິສຸດ,   ຜູ້ຮັບຜິດຊອບສູນອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນສັດທະເລເກາະ ສີຊັງ ຍັງຄົງເມົາມົວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະສານງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນ.

ໃນຈຳນວນບັນດາແນວພັນສັດທີ່ທາງສູນດັ່ງກ່າວອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນນັ້ນ, ປູມ້າແມ່ນສິນທະເລປະເພດໜຶ່ງທີ່ຊາວປະມົງຢູ່ເກາະ ສີຊັງ ໄດ້ຈັບຫາເປັນຕົ້ນ.

ເພື່ອຟື້ນຟູແຫຼ່ງລາຍໄດ້ຈາກສິນທະເລ, ກ່ອນນີ້ 4 ປີ, ຈາກຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຸລາລົງກອນ ແລະ ພາຍໃຕ້ການອຸປະຖຳຂອງເຈົ້າຍິງ ມະຫາຈັກກຣີ ສີຣິນທອນ, ສູນຂະຫຍາຍປູມ້າພັນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຢູ່ເຂດເກາະ. ຈຸດພິເສດຂອງຮູບແບບນີ້ແມ່ນວິທີເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນ: ຊາວປະມົງບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຜູ້ໄດ້ຊົມໃຊ້, ຫາກຍັງກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືໃນການອະນຸລັກຮັກສາ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຊາວປະມົງຢູ່ເກາະ ສີຊັງ ໄດ້ນຳເອົາປູມ້າໄຂ່ມາສູນອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນສັດທະເລປະມານ 40.000 ໂຕ. ມີປູມ້າພັນປະມານ 40 ຕື້ໂຕໄດ້ປ່ອຍລົງທະເລຈາກທະນາຄານປູມ້າ. ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກຮັກສາປູມ້າຂອງບັນດານັກວິທະຍາສາດຢູ່ສູນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຈັບຫາສິນທະເລຂອງຊາວປະມົງຢູ່ເຂດເກາະ ສີຊັງ ໄດ້ຮັບການປົວແປງ.

ໂດຍກຳເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ເກາະ ສີຊັງ, ອ້າຍ ຕ່າຍລູ ເປັນຊາວປະມົງຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີປະສົບການເດີນທະເລມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ປູມ້າ ແມ່ນປະເພດສິນທະເລທີ່ອ້າຍ ຕ່າຍລູ ຈັບຫາເປັນຕົ້ນ. ໂດຍເຫັນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຄື່ອນໄຫວອະນຸລັກຮັກສາ, ຕ່າຍລູ ໄດ້ຕັ້ງໜ້ານ້ຳເອົາປູມ້າມີໄຂ່ມາຍັງສູນ ຫຼັງຈາກການອອກໄປຫາປູມ້າຢູ່ທະເລແຕ່ລະເທື່ອ. ຖ້າກ່ອນນີ້, ອ້າຍ ຕ່າຍລູ ພຽງແຕ່ຫາປູມ້າໄດ້ປະມານ 10 ກີໂລກຣາມ/ວັນ, ແຕ່ປະຈຸບັນສາມາດຫາໄດ້ 20 ກີໂລກຣາມ/ວັນ.

ເຖິງວ່າຢູ່ຂ້ອນຂ້າງໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງຖ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງ ພັດທະຍາ ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ເກາະ ສີຊັງ (ແຂວງ ຊົນບູຣີ) ພັດແມ່ນເກາະທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີນັກທ່ອງທ່ຽວຮູ້ຈັກຫຼາຍປານໃດ. ຍ້ອນຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຟື້ນຟູຊີວະພາບທະເລໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ. ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ເກາະ ສີຊັງ ພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ຊາວທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ລົງ​ນາມ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນຳ​ເຂົ້າຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເກືອບ 3 ຕື້ USD ​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ຫວຽດ​ນາມ ລົງ​ນາມ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນຳ​ເຂົ້າຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ເກືອບ 3 ຕື້ USD ​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

“ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳຫຼາຍສະບັບເພື່ອເພີ່ມທະວີການຊື້ຜະລິດຕະພັນກະເສດຈາກ ອາເມລິກາ ດ້ວຍຕົວເລກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ເກືອບ 3 ຕື້ USD, ລື່ນກາຍຕົວເລກທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແມ່ນ 2 ຕື້ USD, ຜ່ານນັ້ນປະກອບສ່ວນສຳຄັນເພື່ອສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນດຸນການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ."
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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