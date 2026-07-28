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ຂ່າວສານ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ໂຣມ ເຊັນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ, ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່ຕ່າງ​ຝ່າຍ​ຕ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ, ປະ​ກອບ​ສ່ນວ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອີ​ຕາ​ລີ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ
  ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງ ນະ​ຄອນ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ມີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ນະ​ຄອນ ໂຣມ (ພາບ​: VNA)  

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ ງານ​ຢູ່​ອີ​ຕາ​ລີ, ວັນ​ທີ 27 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ໂດຍ​ທ່ານ ເຈິ່ນ​ດິ່ງ​ແກງ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກວດ​ກາ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ນະ​ຄອນ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ, ມີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ອຳ​ນາ​ດ​ການ​ປົກ​ຄອງ ໂຣມ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່ງ​ສອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ. ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ, ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ, ເປີດກວ້າງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່ຕ່າງ​ຝ່າຍ​ຕ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ, ປະ​ກອບ​ສ່ນວ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ - ອີ​ຕາ​ລີ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ.

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ນີ້, ທ່ານ​ບຸຍ​ຢຸຍ​ເກືອງ ຮອງ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນະ​ຄອນຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ທ່ານນາງ​ Svetlana Celli ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ນະ​ຄອນ ໂຣ​ມ ໄດ້​ເຊັນ​ຖະ​ແໜງ​ການ​ຮ່ວມ​ລະ​ຫວ່າງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນະ​ຄອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແລະ ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ນະ​ຄອນ ໂຣມ, ສ້າງ​ຂອບ​ເຂດ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ມີ​ກຳ​ນົດເວ​ລາ 2 ປີ, ສຸມ​ໃສ່​ເຂົ້າ 6 ຂົງ​ເຂດ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ, ລວມ​ມີ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ສ້າງ​ຕົວ​ເມືອງ​ຄືນ​ໃໝ່; ​ການປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ​ການພັດ​ທະ​ນາ​ສັງ​ຄົມ, ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ແລະ ​ການປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່; ເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ເລ​ຂ​າ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ສະ​ເໜີສອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ໂຄງ​ການ, ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ, ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັນ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ, ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ.
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