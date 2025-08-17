ຂ່າວສານ
ຮ່າໂນ້ຍ ຈາກລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປະຫວັດສາດປີ 1945 ແຜ່ກະຈາຍຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງທົ່ວທັງຊາດ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ທີ 2 ກັນຍາ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ສິງຫາ ຢູ່ສະໜາມຫຼວງປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ, ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດ ຮ່າໂນ້ຍ ຈາກລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປະຫວັດສາດປີ 1945. ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານ ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ສູນກາງ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງ້ຍ.
ຢູ່ທີ່ລາຍການ, ທ່ານ ເຈິ່ນຊີແທັງ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຜ່ານໄລຍະ 80ປີ, ຮ່າໂນ້ຍໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນສູນການເມືອງ, ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ຫົວໃຈຂອງທົ່ວປະເທດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນສູນກາງໃຫຍ່ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນອີກດ້ວຍ. ນັ້ນແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານທີ່ມີຊີວິດຊີວາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຈດຈຳນົງ, ຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ແງ່ຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງແຮງຂອງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດຮ່າໂນ້ຍ ຈາກລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປະຫວັດສາດ ປີ 1945 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມຫຼວງປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ເກັບກຳເຫດການປະຕິວັດສຳຄັນຍິ່ງ, ເຊີດຊູນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຈິດໃຈປະຕິວັດ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈແຫ່ງຊາດ. ນີ້ບໍພຽງແຕ່ຢ້ຳຄືນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດອົງອາດກ້າຫານຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີ 1945 ເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແຜ່ກະຈາຍສານຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບແນວຄິດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງທົ່ວທັງຊາດອີກດ້ວຍ.