ຂ່າວສານ
ຮ່າໂນ້ຍຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວກ່ວາ 4,2 ລ້າເທື່ອຄົນ
ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຮ່າໂນ້ຍ ໃນເດືອນກຸ່ມພາປີ 2024 ບັນລຸເກືອບ 2,2 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ໃນນັ້ນ, ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສາກົນ ປະມານ 383.000 ເທື່ອຄົນ. ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດມາຮ່າໂນ້ຍ ບັນລຸກ່ວາ 4,2 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ທ່ານນາງ ດັ່ງເຮືອງຢາງ, ຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນ ເດືອນມີນາ, ຫົວໜ່ວຍຈະຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານນາງ ດັ້ງເຮືອງຢາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເພື່ອບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສູງ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ມີວິທີການຊ່ວຍຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວນະຄອນຫຼວງມີການເຕີບໂຕ. ດ້ວຍການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງນີ້, ຮ່າໂນ້ຍສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູຈາກບັນດາໂດຍອົງການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນເລື່ອງອົງການຈັດຕັ້ງທ່ອງທ່ຽວໂລກ ເຊີດຊູແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວນະຄອນແຖວໜ້າອາຊີ ໃນວັນພັກໄລຍະສັ້ນ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວສຳລັບວັນພັກໄລຍະສັ້ນອັນດັບທີ 1 ຂອງໂລກ.