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ຂ່າວສານ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວກ່​ວາ 4,2 ລ້າເທື່ອ​ຄົນ

ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດມາຮ່າໂນ້ຍ ບັນລຸກ່ວາ 4,2 ລ້ານເທື່ອຄົນ.
ນັກທ່ອງທ່ຽວໄປເອົາບຸນ ວັດເຮືອງ. ພາບ: N.H

ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຮ່າໂນ້ຍ ໃນເດືອນກຸ່ມພາປີ 2024 ບັນລຸເກືອບ 2,2 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ໃນນັ້ນ, ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວ ສາກົນ ປະມານ 383.000 ເທື່ອຄົນ. ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດມາຮ່າໂນ້ຍ ບັນລຸກ່ວາ 4,2 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ທ່ານນາງ ດັ່ງເຮືອງຢາງ, ຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນ ເດືອນມີນາ, ຫົວໜ່ວຍຈະຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານນາງ ດັ້ງເຮືອງຢາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ເພື່ອບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສູງ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ມີວິທີການຊ່ວຍຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວນະຄອນຫຼວງມີການເຕີບໂຕ. ດ້ວຍການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງນີ້, ຮ່າໂນ້ຍສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູຈາກບັນດາໂດຍອົງການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນເລື່ອງອົງການຈັດຕັ້ງທ່ອງທ່ຽວໂລກ ເຊີດຊູແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວນະຄອນແຖວໜ້າອາຊີ ໃນວັນພັກໄລຍະສັ້ນ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວສຳລັບວັນພັກໄລຍະສັ້ນອັນດັບທີ 1 ຂອງໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ດັດຊະນີການຜະລິດທົ່ວຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 2 ເດືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 6%; ມີວິສາຫະກິດກວ່າ 41.000 ແຫ່ງ ໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ກັບຄືນສູ່ການເຄື່ອນໄຫວ; ເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ບັນລຸລະດັບສູງສຸດ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ 5 ປີຜ່ານມາ; ຍອດວົງເງິນການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ຄາດວ່າບັນລຸເກືອບ 114 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 19%...
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