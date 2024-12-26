ຂ່າວສານ
ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຄັດເລືອກເປັນເຈົ້າພາບຈັດພິທີເປີດເຊັນສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໃນປີ 2025
ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ທັນວາ (ຕາມເວລາ ອາເມລິກາ), ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄວາມເຫັນດີຕໍ່ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 64 ຂອງສົນທິສັນຍາ, ສົນທິສັນຍາຈະໄດ້ເປີດເຊັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນປີ 2025. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສົນທິສັນຍາຈະມີຊື່ວ່າ “ສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ”.
ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາເປັນເວລາ 4 ປີ, “ສົນທິສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍ” ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນດາໄພນາບຂູ່ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ເລື່ອງສະຫະປະຊາຊາດຄັດເລືອກ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນສະຖານທີ່ຈັດພິທີເປີດເຊັນສົນທິສັນຍາໃນປີ 2025 ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດການທູດຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ 47 ປີແຫ່ງວັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ສະຫະປະຊາຊາດ. ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈົດຊື່ ແລະ ຕິດກັບສົນທິສັນຍາຫຼາຍຝ່າຍທົ່ວໂລກ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂົງເຂດທີ່ປະຊາຄົມສາກົນມີຄວາມສົນໃຈທີ່ສຸດ.