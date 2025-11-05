ຂ່າວສານ
ຮ່າງເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIVຂອງພັກ: ຂີດໝາຍບັນດາຜົນສຳເລັດດ້ານເສດຖະກິດ
ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, GDP ສະເລ່ຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 5 ປີທຳອິດແຫ່ງການປະຕິບັນດາຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2021 - 2030) ບັນລຸປະມານ 6,3%. GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃນປີ 2025 ບັນລຸ 5000 USD, ທົບ 1,4 ເທົ່າປີ 2020, ນອນໃນກຸ່ມມີລາຍຮັບປານກາງສູງ.
ບັນດາຕົວເລກປະທັບໃຈໃນການເຕີບໂຕຂອງໄລຍະ 2021 – 2025
ໂດຍເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນຮ່າງເອກະສານ, ທ່ານຮ.ສ, ປ.ອ ເຈິ່ນຮ່ວາງເງິນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຖືວ່າ ດັດຊະນີໜີ້ສາທາລະນະສຂອງ ຫວຽດນາມ ຮອດທ້າຍປີ 2025 ຍັງເຫຼືອພຽງ 36% (ສົມທຽບກັບລະດັບກ່າວເຕືອນແມ່ນ 60%) ແມ່ນສັນຍານທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງປີການເງິນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕໍ່ພື້ນຖານການເງິນ ຫວຽດນາມ.
ລາຍຈ່າຍງົບປະມານເກີນດຸ່ນຢູ່ລະດັບຕ່ຳ, ພຽງແຕ່ 3%GDP. ຈາກນັ້ນ ຊ່ວຍພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນເພື່ອເພີ່ມການລົງທຶນພັດທະນາ. ດ້ວຍແຜນການລົງທຶນພັດທະນາພຽງແຕ່ 2,8 ລ້ານຕື້ດົ່ງ ທ້າຍອາຍຸການນີ້ ພວກເຮົາ ບັນລຸໄດ້ 3,4 ລ້ານຕື້ດົ່ງໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ ສັງຄົມ. ນີ້ແມ່ນຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງບົກຄວາມໄວສູງ, ເສັ້ນທາງແຄມທະເລ, ບັນດາທ່າກຳປັ່ນທາງທະເລ, ທ່າອາກາດສະຍານ, ເສັ້ນທາງນອກເມືອງ ຮ່າໂນ້ຍເລກ 4, ເສັ້ນທາງນອກເມືອງ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເລກ 3 ແລະ ຫຼາຍໂຄງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກອື່ນໆ.
ພ້ອມກັບບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດອື່ນ, ຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍ່ມີບັນດາບາດກ້າວເດີນໂດຍໄວ. ທ່ານ ຫງວຽນຮຶວເຊີນ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກຸ່ມບໍລິສັດ ATS ສະແດງວ່າ:
ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມ ທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດຂອງ ລັດຖະບານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງສຸດຍອດ. ການເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີການເງິນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າຂົງເຂດນີ້ ຫວຽດນາມ ພວມມີທ່າແຮງຫຼາຍຢ່າງ ດ້ວຍເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບໄວທີ່ສຸດ, ພວມເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບທ່າອ່ຽງ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ການເງິນດີຈີຕອນ.
ດ້ວຍທັດສະນະລຸ້ລ່ວງແມ່ນພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ບັນດາຜົນສຳເລັດກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ່ອງແສງຜ່ານການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອຂອມະນຸດ. ຮ່າງເອກະສານຕີລາຄາ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມ 10 ປີ 2021 – 2030 ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: “ການພັດທະນາມະນຸດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບຂອບຂະໜາດ, ຮ່າງກາຍ ແລະ ລະດັບຄວາມຮູ້, ການຈັດອັນດັບດັດຊະນີຄວາມຜາສຸກໄດ້ຍົກຂຶ້ນສູງແຕ່ອັນດັບ 83 ໃນປີ 2020 ຂຶ້ນອັນດັບ 46 ໃນປີ 2025, ເພີ່ມຂຶ້ນ 37ຂັ້ນ. ດັດຊະນີພັດທະນາມະນຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ສູງກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບບັນດາປະເທດມີລາຍຮັບອັນດຽດກັນ”. ທ່ານ ປ.ອ ເລຢຸຍບິ່ງ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:
ຄວາມສາມາດໃນການສຳຜັດການບໍລິການພື້ນຖານຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໃນວິວັດການພັດທະນາ. ດັ່ງນັ້ນ ຮູບແບບການເຕີບໂຕຂອງພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕິດພັນກັບການພັດທະນາມະນຸດ, ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ຖືສິ່ງແວດລ້ອມເປັນໃຈກາງ, ຖືລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດແມ່ນເປົ້າໝາຍເພື່ອສູ້ຊົນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີຮູບແບບການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານເຮົາໃນອະນາຄົດ.
ກ່ຽວກັບບົດຮຽນປະສົບການໄດ້ຍົກອອກມາໃນຮ່າງເອກະສານ: “ທຸກແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຕ້ອງເລີ່ມຈຈາກຄວາມຫວັງ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ແລະ ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ, ປຸກລຸກຈິດໃຈອຸທິດສ່ວນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂວງດ້ວຍຕົນເອງ, ກ້ານະວັດຕະກຳ, ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມ”. ທ່ານນາງ ລຶວທິແທັງເໝົາ, ຮອງປະທານສະພານັກທຸລະກກິດໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ:
ພ້ອມກັບໂຄງການກະທຳຂອງ ລັດຖະບານເອເລັກໂຕນິກ, ສົມທົບກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ລັດຖະບານ ຈະຜັນຂະຫຍາຍມະຕິເລກທີ 66 ແລະ ມະຕິເລກທີ 68 ຂອງກົມການເມືອງໂດຍໄວ. ດັ່ງນັ້ນ ເລື່ອງລາວລະຫວ່າງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດ ຈົນຮອດພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ຈະຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ພວກເຮົາພັດທະນາ ຄືທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ເນັ້ນໜັກ ນີ້ແມ່ນສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ.
ວິວັດທະນາການພັດທະນາເສດຖະກິດ 5 ປີຜ່ານມາ (2021 - 2025) ຍັງມີບັນດາບັນຫາຍັງຄົງຄ້າງຊຶ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໃນບົດລາຍງານຄື: ຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ກຳລັງແກ້ງແຍ້ງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດບໍ່ທັນສູງ, ສະມັດຕະພາບອອກແຮງງານຍັງຕ່ຳເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຍັງແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ, ແມ່ນກຳລັງໜູນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ວັດທະນາຖາວອນ, ມີຄວາມຜາສຸກ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ.