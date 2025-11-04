ຂ່າວສານ
ຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ ສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດປະກາຍແຈ້ງໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານພົນເອກ ຢານວັນຢາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານ Pete Hegseth ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສົງຄາມ ອາເມລິກາ ໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ທີ່ການເຈລະຈາພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເນັນໜັກວ່າ ການຮ່ວມມືແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ ສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດປະກາຍແຈ້ງໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ. ໃນນັ້ນ, ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລູກລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ທາດຜິດເຄມີພາຍຫຼັງສົງຄາມ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງອາເມລິກາ ປະກາດບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍໃໝ່ທີ່ມີມູນຄ່າ 130 ລ້ານ USD ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ໂຄງການກຳຈັດມົນລະຜິດ ດີໂອຊິນ ຢູ່ເຂດສະໜາມບິນ ບຽນຮ່ວາ, ຍົກລະດັບບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງ ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນເຖິງ 430 ລ້ານ USD.
ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ຮ່ວມມືການທະຫານ, ພົນທັບ, ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ, ບຳລຸງສ້າງ, ເສນາຮັກ, ໜູນຊ່ວຍດ້ານມະນຸດສະທຳ/ກູ້ເອົາກູ້ຊີບໄພພິບັດ, ການປ້ອງກັນທາງອິນເຕີເນັດ, ປົກປັກຮັກສາ ສັນຕິພາບ ສປຊ… ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນໃນບັນດາກົນໄກດ້ານປ້ອງກັນຊາດຫຼາຍຝ່າຍ. ທ່ານພົນເອກ ຟານວັງຢາມ ປາດຖະໜາຢາກ ໃຫ້ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຍດນາມ ໃນການບຳລຸງສ້າງ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນຂົງເຂດຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຊີນບັນດານາຍທະຫານ ອາເມລິກາ ມາຮຽມ ພາສາຫວຽດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດອົບຮົບເຈົ້າໜ້າທີ່ ປ້ອງກັນຊາດສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຢູ່ການເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແບ່ງປັນສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາບັນຫາຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.