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ຂ່າວສານ

ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ແລະ ຍາວນານກ່ຽວກັບການສະໜອງວັກຊິນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ກຸ່ມບໍລິສັດການຢາ GSK ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີເປີດຕົວບໍລິສັດ GSK ຫວຽດນາມ, ສ້າງຂີດໝາຍໃນການມີໜ້າຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະລົງທຶນຍາວນານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
  ພິທີ ລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ແລະ ຍາວນານ ກ່ຽວກັບການສະໜອງວັກຊິນ               (ພາບ: dantri.com.vn)  

 ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກຸ່ມບໍລິສັດການຢາແຖວໜ້າໂລກ GlaxoSmithKline – GSK (ແບນຊິກ) ແລະ ລະບົບສູນສັກວັກຊິນ VNVC ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ແລະ ຍາວນານ ກ່ຽວກັບການສະໜອງວັກຊິນ, ເປີດກວ້າງກາລະໂອກາດເພື່ອໃຫ້ VNVC ນຳວັກຊິນຊະນິດໃໝ່, ວັກຊິນຫາຍາກມາສັກໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມຊ່ວຍກັນພະຍາດຕິດແປດ, ຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງເກີດໂລກລະບາດຊ້ອມກັນ.

ແລະກໍ່ໃນເຫດການນີ້, ກຸ່ມບໍລິສັດການຢາ GSK ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີເປີດຕົວບໍລິສັດ GSK ຫວຽດນາມ, ສ້າງຂີດໝາຍໃນການມີໜ້າຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະລົງທຶນຍາວນານຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຈະຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຈະຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ່ວ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ຫາວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2022.
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