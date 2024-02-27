Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຮູບເງົາເລື່ອງ"ລີງລົມບໍ່ມີວັນນ້ຳຕາຕົກ" ໄດ້ຮັບ ລາງວັນຮູບເງົາດີເດັ່ນໃນງານມະຫາກຳ ຮູບເງົາ ສາກົນ Berlin ຄັ້ງທີ 74

ຜູ້ກຳກັບການສະແດງຝ້າມງອກເລີນ ເປັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໃນງານມະຫາກຳຮູບເງົາ Berlin, ດ້ວຍຮູບເງົາສັ້ນຫຼາຍເລື່ອງທີ່ດັງກ້ອງກັງວານ.
ຜູ້ກຳກັບການສະແດງຝ້າມງອກເລີນ ພ້ອມກັບສິລະປີນປະຊາຊົນ ມິງເຈົາ ແລະ ບັນດານັກສະແດງ ຮວ່າງຮ່າ, ຊວນອານ

ຮູບເງົາເລື່ອງ"ລີງລົມບໍ່ມີວັນນ້ຳຕາຕົກ" ຂອງຜູ້ກຳກັບການສະແດງຝ້າມງອກເລີນ ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຮູບເງົາດີເດັ່ນທຳອິດ (GWFF Best First Feature) ທີ່ງານມະຫາກຳຮູບເງົາ Berlin ຄັ້ງທີ 74 ທີ່ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 15 – 25 ກຸມພາ.

ຜູ້ກຳກັບການສະແດງຝ້າມງອກເລີນ ເປັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໃນງານມະຫາກຳຮູບເງົາ Berlin, ດ້ວຍຮູບເງົາສັ້ນຫຼາຍເລື່ອງທີ່ດັງກ້ອງກັງວານ. ໃນປີ 2016, ຮູບເງົາຂອງລາວ "ເມືອງອື່ນ" ໄດ້ແຂ່ງຂັນໃນປະເພດຮູບເງົາ Berlinale Shorts ສໍາລັບຮູບເງົາສັ້ນ. 3 ປີຕໍ່ມາ, ຮູບເງົາທີ່ມີຊື່ວ່າ "ເຂດດິນດີ" ກໍໄດ້ຮັບການສະເໜີຮັບລາງວັນໃນ ປະເພດອັນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Vietjet ເປີດສາຍການບິນເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ (ຫວຽດນາມ) ກັບນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ສປປ ລາວ)

Vietjet ເປີດສາຍການບິນເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ (ຫວຽດນາມ) ກັບນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ສປປ ລາວ)

ດ້ວຍຈຳນວນເຮືອບິນກ່ວາ 105 ລຳ ແລະ ຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນແຕ່ລະປີ, Vietjet ພວມຕັ້ງໜ້າເປີດກ້ວາງສາຍການບິນອອກສູ່ບັນດາທະວີບ, ພັດທະນາຈຸບິນໃໝ່ ແລະ ທັນສະໄໝ ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top