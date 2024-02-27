ຂ່າວສານ
ຮູບເງົາເລື່ອງ"ລີງລົມບໍ່ມີວັນນ້ຳຕາຕົກ" ໄດ້ຮັບ ລາງວັນຮູບເງົາດີເດັ່ນໃນງານມະຫາກຳ ຮູບເງົາ ສາກົນ Berlin ຄັ້ງທີ 74
ຮູບເງົາເລື່ອງ"ລີງລົມບໍ່ມີວັນນ້ຳຕາຕົກ" ຂອງຜູ້ກຳກັບການສະແດງຝ້າມງອກເລີນ ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຮູບເງົາດີເດັ່ນທຳອິດ (GWFF Best First Feature) ທີ່ງານມະຫາກຳຮູບເງົາ Berlin ຄັ້ງທີ 74 ທີ່ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 15 – 25 ກຸມພາ.
ຜູ້ກຳກັບການສະແດງຝ້າມງອກເລີນ ເປັນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໃນງານມະຫາກຳຮູບເງົາ Berlin, ດ້ວຍຮູບເງົາສັ້ນຫຼາຍເລື່ອງທີ່ດັງກ້ອງກັງວານ. ໃນປີ 2016, ຮູບເງົາຂອງລາວ "ເມືອງອື່ນ" ໄດ້ແຂ່ງຂັນໃນປະເພດຮູບເງົາ Berlinale Shorts ສໍາລັບຮູບເງົາສັ້ນ. 3 ປີຕໍ່ມາ, ຮູບເງົາທີ່ມີຊື່ວ່າ "ເຂດດິນດີ" ກໍໄດ້ຮັບການສະເໜີຮັບລາງວັນໃນ ປະເພດອັນດຽວກັນ.