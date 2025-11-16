ຂ່າວສານ
ຮີບເຮັ່ງຜັນຂະຫຍາຍ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ APEC 2027
ຮີບເຮັ່ງຜັນຂະຫຍາຍ, ປະຕິບັດສຳເລັດບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ APEC 2027 ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ກອງປະຊຸມກັບການນຳແຂວງ ອານຢາງ ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ສັບປະດາຂັ້ນສູງ APEC 2027, ຄາດວ່າຈະດຳເນີນຢູ່ເຂດພິເສດ ຝຸກວັກ (ແຂວງອານຢາງ) ໃນປີ 2027. ໂດຍຖືວ່າ ຍັງມີວຽກງານເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນສະເພາະໜ້າ, ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ກະຊວງກໍ່ສ້າງ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຕ່າງໆ. ກ່ຽວກັບໂຄງການປັບປຸງທິວທັດທຳມະຊາດຢູ່ເຂດພິເສດຝຸກວັກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳຕ້ອງຮັບປະກັນ “ສະຫວ່າງ, ຂຽວ, ສະອາດ, ງາມຕາ”. ທາງແຂວງອານຢາງ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງການລົງທຶນປະຕິບັດດ້ວຍຈິດໃຈນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ການຕ່າງປະເທດ, ເພື່ອໃຫ້ແຂກສາກົນເຫັນໄດ້ທຳມະຊາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ.