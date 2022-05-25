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ຂ່າວສານ

ຮີບເຮັ່ງສ້າງລະບຽບການລົງທຶນບັນດາກິດຈະກຳຂຶ້ນກັບໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຫາກໍ່ລົງນາມເອກະສານທາງການຮຽກຮ້ອງການກວດຄືນບັນຊີລາຍຊື່ ແລະ ຮີບເຮັ່ງປະຕິບັດລະບຽບການລົງທຶນບັນດາກິດຈະກຳຂຶ້ນກັບໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງຂຽດຂາດ.
  ພາບປະກອບ: TTXVN  

 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າບັນດາອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ອີງຕາມການຄາດຄະເນບັນຊີລາຍການ ແລະ ລະດັບທຶນສຳລັບແຕ່ລະໜ້າທີ່, ໂຄງການໃນແຕ່ລະຂະແໜງ, ຂົງເຂດທີ່ຂຶ້ນກັບໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮີບເຮັ່ງຜັນຂະຫຍາຍ, ປະຕິບັດລະບຽບການລົງທຶນໂດຍໄວ, ຮັບປະກັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບວັນເວລາຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ກວດກາຄືນຢ່າງລະອຽດ, ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນໂຄງການທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງແທ້ຈິງ, ຮີບເຮັ່ງ, ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຮັບປະກັນການແຈກຢາຍທຶນທີ່ມີຈຸດສຸມ; ໃຫ້ບຸລິມະສິດສຸມໃສ່ທຶນໃຫ້ບັນດາໂຄງການສຳຄັນ, ຈຳເປັນ, ມີຜົນກະທົບແຜ່ກະຈາຍໂດຍໄວ, ມີຄວາມສາມາດປ່ອຍທຶນໂດຍໄວ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າພື້ນຖານເສດຖະກິດຢ່າງທັນທີ…, ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດລະບຽບການລົງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນການລົງທຶນຂອງໂຄງການ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WEF 2022: ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຕັ້ງໜ້າຂອງປະຊາຄົມສາກົນ

WEF 2022: ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຕັ້ງໜ້າຂອງປະຊາຄົມສາກົນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ພວມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2022 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (ກອງປະຊຸມ WEF 2022) ແຕ່ວັນທີ 22 ຫາວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ຢູ່ Davos, ປະເທດສະວິດ. ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ WEF Davos ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍທີ່ເປັນຈຸດສຸມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022, ອັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ WEF ກໍຄື ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ.
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