Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ເງື່ອ​ນ​ໄຂ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ກ້ອນ​ກຳ​ລັງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເດີນ​ຂະ​ບວນສວນ​ສະ​ໜາມ​ຢູ່​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນການ​ປະ​ຕິ​ວັດ ເດືອນ​ສິງ​ຫາ ແລະ ວັນ​ຊາດ ວັນ​ທີ 2 ກັນ​ຍາ

ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ, ປະຊາຊົນທີ່ກ້າວໜ້າໃນທົ່ວໂລກ, ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສ້າງເປັນຜົນສຳເລັດຂອງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ.
ພາບປະກອບ: qdnd.vn

ຫວຽດນາມ ພວມກະກຽມ ທີ່ສຸດພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ (19/8/1945-19/8/2025) ແລະ ວັນຊາດວັນທີ 2 ກັນຍາ(2/9/1945-2/9-2025) ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ຄາດວ່າຈະມີບັນດາປະເທດ ຄື: ລັດເຊຍ, ຈີນ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ເບລາຣຸດຈະຈັດສົ່ງກ້ອນກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມຢູ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ, ປະຊາຊົນທີ່ກ້າວໜ້າໃນທົ່ວໂລກ, ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສ້າງເປັນຜົນສຳເລັດຂອງການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ກວດກາວຽກງານກະກຽມຢູ່ແຂວງ ຝຸເທາະໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຈື່ອງທັ້ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ພວກເຮົາມານະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ທ່າທີຮັບໃຊ້ແມ່ນວຽກງານແຖວໜ້າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊາວຫວຽດນາມ ຮັກແພງແຂກຄົນ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ. ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມແຕ່ລະຄົນ, ຊາວຫວຽດນາມແຕ່ລະຄົນ. ເຮັດແນວໃດໃຫ້ແຜ່ກະຈາຍນ້ຳໃຈ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຮູ້ບຸນຄຸນໃນປະຫວັດສາດ ແລະ ຂອບໃຈໃນອະນາຄົດ, ຕັດສິນໃຈຢ່າງສູງເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ໂດຍພັກ, ລັດ, ຄະນະພັກ ການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ມອບໝາຍໃຫ້ຢ່າງດີເລີດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮີບເຮັ່ງຜັນຂະຫຍາຍການຮັບມືກັບພາຍຸ WIPHA

ຮີບເຮັ່ງຜັນຂະຫຍາຍການຮັບມືກັບພາຍຸ WIPHA

ຕໍ່ໜ້າການຜັນແປຢ່າງສັບສົນຂອງພາຍຸ WIPHA, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງຫ້າມອອກນອກຝັ່ງທະເລ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top