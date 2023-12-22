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ຂ່າວສານ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮຽນ​ເຂດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ແລະ ເຂດ​ພູ​ດອຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຫາກໍເຊັນໃນໂທລະເລກທາງການ ສະບັບເລກທີ 1385 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ, ຮັບປະກັນບັນດາເງື່ອນໄຂການກິນ, ການຢູ່, ການດຳເນີນຊີວິດ ແລະ ການຮ່ຳຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກອະນຸບານ, ນັກຮຽນກິນນອນ, ເຄິ່ງກິນນອນ, ນັກຮຽນຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ພູດອຍ.
(ພາບປະກອບ: chinhphu.vn)

ວັນທີ 20 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຫາກໍເຊັນໃນໂທລະເລກທາງການ ສະບັບເລກທີ 1385 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ, ຮັບປະກັນບັນດາເງື່ອນໄຂການກິນ, ການຢູ່, ການດຳເນີນຊີວິດ ແລະ ການຮ່ຳຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກອະນຸບານ, ນັກຮຽນກິນນອນ, ເຄິ່ງກິນນອນ, ນັກຮຽນຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ພູດອຍ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງວ່າ: ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍນັກຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ຕາແສງ, ບ້ານ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ; ກໍຄືບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການໃນໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍ ໄລຍະ 2021 – 2030 ແລະ ໂຄງການໜູນຊ່ວຍອື່ນໆຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການປະຕິບັດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາຊົນເຜົ່າ; ຕັ້ງໜ້າສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການສຶກສາ ທີ່ປອດໄພ, ປອດໂປ່ງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນມິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ໂຮມ​ປະ​ຊຸມ​ດ່ວນ​ຄັ້ງ​ພິ​ເສດ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ກາ​ຊາ

ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ໂຮມ​ປະ​ຊຸມ​ດ່ວນ​ຄັ້ງ​ພິ​ເສດ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ກາ​ຊາ

ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຕົກລົງຈະປະກອບເງິນຈຳນວນ 500.000 USD ພ້ອມກັບອົງການ ສປຊ ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວລີ້ໄພ ປາແລັດສະຕິນ (UNWRA) ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງ ສປຊ ຢູ່ ເຂດກາຊາ.
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