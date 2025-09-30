Báo Ảnh Việt Nam

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສຳ​ເລັດ ກອງ​ປະ​ຊຸມສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 10, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV

ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 49, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາ 34 ເນື້ອໃນ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ສ່ວນຫຼາຍເຂົ້າໃນການພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິ 13 ສະບັບ, ກະກຽມຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຜ່ານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 49 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ກັນຍາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກເປັນເວລາ 5 ມື້ເຄິ່ງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນໄດ້ສະເໜີບັນດາອົງການຕ້ອງຍາດແຍ່ງເວລາຢ່າງສຸດຂີດໃນ ແຕ່ລະວັນ, ແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ, ຮີບເຮັ່ງປະຕິບັດໃນໄລຍະສຸດທ້າຍເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10, ກອງປະຊຸມສຸດທ້າຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 49, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ພິຈາລະນາ 34 ເນື້ອໃນ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ສ່ວນຫຼາຍເຂົ້າໃນການພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິ 13 ສະບັບ, ກະກຽມຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຜ່ານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ  ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ສະເໜີບັນດາອົງການຕ້ອງຍາດແຍ່ງແຕ່ລະວັນ, ແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ, ຮີບເຮັ່ງປະຕິບັດໃນໄລຍະສຸດທ້າຍແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມແບບໃຫ້ມີເທົ່ານັ້ນ. ຕ້ອງຮັບປະກັນເອກະສານຍື່ນສະເໜີຢ່າງຄົບຖວ້ນ, ແໜ້ນແຟ້ນ, ມີການກວດກາຢ່າງລະອຽດ. ດ່ວນແຕ່ຮັບປະກັນການປະຕິບັດລະບຽບການ, ຕ້ອງຖືຄຸນນະພາບຢູ່ເໜືອກ່ວາສິ່ງໃດໝົ້ດ, ຖ້າມີຄຸນະພາບທີ່ດີ ຈຶ່ງສະເໜີ ແລະ ບົນຈິດໃຈແມ່ນກົດໝາຍສະຫຼຸບ ວິວັດການໜຶ່ງຂອງກອງປະຊຸມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສານ​ຂອງ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ ​ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາ​ບ​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ການ​ລົງ​ນາມ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ

ໃນສານ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມກັບປະຊາຄົມສາກົນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ.
