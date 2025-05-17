ຂ່າວສານ
ຮັບເອົາຄ້ຳຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສົ່ງໃບຂໍຄຳເຫັນເຖິງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນໝວດບັນຫາຊັກຖາມ ແລະ ຜູ້ຕອບຄຳຊັກຖາມທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ໃນ 3 ໝວດບັນຫາທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະເໜີເລືອກເອົາ 2 ໝວດຕາມຂົງເຂດຂອງລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານທີ່ຮັບຜິດຊອບຈະຕອບຄຳຊັກຖາມ.
ໃນນັ້ນ, ໝວດບັນຫາທີ 1 ຂຶ້ນກັບຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ໝວດບັນຫາທີ 2 ຂຶ້ນກັບຂົງເຂດການເງິນ. ໝວດບັນຫາທີ 3 ແມ່ນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ນອກຈາກບັນດາລັດຖະມົນຕີຈະໃຫ້ເປັນຜູ້ຕອບຄຳຊັກຖາມຫຼັກແລ້ວ, ບັນດາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢຸງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟີກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລແທັງລອງ ພ້ອມກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງອື່ນຈຳນວນໜຶ່ງ ອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມການຕອບຄຳຊັກຖາມ, ອະພິບາຍກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ວາລະຊັກຖາມທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 1,5 ວັນ, ນັບແຕ່ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ຮອດໝົດວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ສັ້ນກວ່າປົກກະຕິ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ: ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນ; ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດການປະຕິບັດກົດໝາຍ.