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ຂ່າວສານ

ຮັບເອົາຄ້ຳຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຊັກຖາມລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ

ທ່ານເລຂາສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສົ່ງໃບຂໍຄຳເຫັນເຖິງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນໝວດບັນຫາຊັກຖາມ ແລະ ຜູ້ຕອບຄຳຊັກຖາມທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 (ພາບ: quochoi.vn)

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສົ່ງໃບຂໍຄຳເຫັນເຖິງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນໝວດບັນຫາຊັກຖາມ ແລະ ຜູ້ຕອບຄຳຊັກຖາມທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ໃນ 3 ໝວດບັນຫາທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສະເໜີເລືອກເອົາ 2 ໝວດຕາມຂົງເຂດຂອງລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານທີ່ຮັບຜິດຊອບຈະຕອບຄຳຊັກຖາມ.

        ໃນນັ້ນ, ໝວດບັນຫາທີ 1 ຂຶ້ນກັບຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ໝວດບັນຫາທີ 2 ຂຶ້ນກັບຂົງເຂດການເງິນ. ໝວດບັນຫາທີ 3 ແມ່ນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ນອກຈາກບັນດາລັດຖະມົນຕີຈະໃຫ້ເປັນຜູ້ຕອບຄຳຊັກຖາມຫຼັກແລ້ວ, ບັນດາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢຸງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟີກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລແທັງລອງ ພ້ອມກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງອື່ນຈຳນວນໜຶ່ງ ອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມການຕອບຄຳຊັກຖາມ, ອະພິບາຍກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

        ວາລະຊັກຖາມທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 1,5 ວັນ, ນັບແຕ່ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມິຖຸນາ ຮອດໝົດວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ສັ້ນກວ່າປົກກະຕິ.

        ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ: ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນ; ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດການປະຕິບັດກົດໝາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ສະ​ເພາະ ໂຮ່​ຈີ​ມິ​ນ ໃນ​ສິ​ລະ​ປະປະ​ຕິ​ມາ​ກຳ

ໄຂ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ສະ​ເພາະ “ໂຮ່​ຈີ​ມິ​ນ ໃນ​ສິ​ລະ​ປະປະ​ຕິ​ມາ​ກຳ”

ຈິດຕະກອນ ເຈິນຢຸຍຈຸກ ຜູ້ມີຜົນງານ “ດ້ຽນບຽນຝູ ໜ້າປະຫວັດສາດຄຳອັນສົດໃສຂອງຊາດ” ໄດ້ວາງສະແດງຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນວິຈິດສິນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້.
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